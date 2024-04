Rose Villain nuda, foto online ma sono fake/ La cantante sbotta su Instagram: “Ho già sporto denuncia”

Rose Villain denuncia su Instagram: “Stanno girando foto di me nuda, sono fake“

Rose Villain è reduce da una non indifferente ventata di popolarità, grazie soprattutto alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con Click Boom!. La cantante è stata una delle grandi rivelazioni dell’ultima edizione della kermesse, e il brano spopola in radio e sui social svettando anche tra le classifiche di vendita. Tuttavia per l’artista non sono stati giorni semplici, a causa di alcune immagini che sono state diffuse in rete da persone ignote e che la ritrarrebbero senza veli, ma che non sarebbero reali.

ROSE VILLAIN, CHI E' IL MARITO SIXPM (Andrea Ferrara)/ Lei: "È pazzo e sensibile ma in studio è da strozzare"

In una Instagram story condivisa sul proprio profilo, Rose Villain ha raccontato quanto accaduto e ha rivelato di aver sporto denuncia: “Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake. Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo“.

Fernanda Melloni, chi è la madre Rose Villain e com'è morta/ La malattia e la dedica a Sanremo 2024

Rose Villain all’attacco: “È una violenza a tutti gli effetti“

Rose Villain ha vissuto una situazione di profondo disagio e ammette di essersi sentita violata. Nell’appello lanciato sulle Instagram stories, la cantante ha ribadito che tali immagini sono fake e dunque non reali, e specifica come tale violazione sia una vera e propria violenza: “È una violenza a tutti gli effetti e il problema è che queste cose succedono anche a persone molto fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare“.

Al momento non è chiaro chi sia il responsabile della diffusione di queste immagini. L’appello di Rose Villain è comunque molto importante per ribadire come queste foto siano assolutamente false, oltre a denunciare chi sta ledendo la sua immagine attraverso la creazione, diffusione e condivisione delle stesse in rete.

Franco Luini, chi è il padre di Rose Villain/ La cantante: "Lo ringrazierò sempre perché ha creduto in me"













© RIPRODUZIONE RISERVATA