Rose Villain: “Voglio parlare dell’amore imperfetto…”/ La confessione, prima del debutto a Sanremo 2024

Sanremo 2024, Rose Villain anticipa il rilascio del brano festivaliero

Protagonista tra le special guest nel Capodanno Luci e Suoni di Napoli, Rose Villain si prepara per il debutto previsto a Sanremo 2024.

Lo spoiler della canzone proposta a Sanremo 2024

La cantante ammessa alla gara dei 30 Big in corsa per il titolo di “canzone italiana”, al Festival di Sanremo 2024, Rose Villain, si prepara a debuttare sul palco del Teatro Ariston con il brano “Click Boom!”. Si tratta di una canzone prodotta dall’artista per la casa discografica Warner Music Italy. Una seducente Rose Villain, quindi, si direbbe anzitempo pronta a conquistare anche il palco della 74^ edizione del Festival di Sanremo, ancor prima che la gara festivaliera abbia inizio. La giovane artista è uno dei nomi outsider tra le rivelazioni nell’industria musicale dell’anno 2023, con l’uscita del suo primo album “Radio Gotham” (disco certificato oro per i dati dellie vendite musicali di FIMI/Gfk), la hit estiva “Fragole” prodotta in un fr.ing con Achille Lauro, il nuovo singolo “Io, me ed altri guai”, il primo show dal vivo della sua Musica.

Click Boom é quindi il preannunciato singolo di Rose Villain preparato per il Festival di Sanremo 2024, che racconta uno di quegli amori che lascia un bagliore di luce talmente grande da fare attenzionare delle zone d’ombre mai viste prima. Si parla quindi di ” diffidenza, l’annullamento di sé, la paura di soffrire, la paura di far stare male. Una canzone con un forte dualismo, ma io voglio parlare dell’amore imperfetto, quello che ha anche una componente di tossicità”, fa sapere della sua proposta Big avanzata al Festival di Sanremo 2024, in formato canzone, la cantante.

Per Rose prendere parte al Festival di Sanremo 2024 è “l’opportunità di far vedere quello che so fare e il mio grande amore per la musica. Il Sanremo di Luce di Elisa è quello che mi ha fatto desiderare di fare la cantante”.

Il brano in corsa a Sanremo 2024 é incluso nella tracklist del nuovo album di Rose Villain, “Radio Sakura”, la cui data di rilascio é quella di venerdì 8 marzo 2024. Questo é lo spoiler di Rose Villain che si fa virale nel web, mentre al contempo l’altra Big in corsa a Sanremo 2024, Angelina Mango, annuncia le date del nuovo tour nei club…











