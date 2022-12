Rosella Rota è morta, opinionista del popolo al GF Vip/ “Nessuno potrà sostituirti”

Rosella Rota, muore l’opinionista del popolo al GF Vip: l’annuncio

Alfonso Signorini per la sesta edizione del Grande Fratello Vip aveva introdotto la figura della opinionista del popolo. Rosella Rota e la sorella Adriana rappresentavano in studio l’opinione del pubblico, ma qualcosa è andato storto. Dopo vari scivoloni e frasi di troppo della donna, il progetto è stato archiviato senza troppe spiegazioni da parte del conduttore.

Nella puntata di ieri, in diretta, è stato dato il triste annuncio della morte di Rosella Rota. A svelare la notizia ci ha pensato Luca Vismara, ex allievo di Amici ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che aveva legato moltissimo con l’opinionista. A lui sono state affidate le parole per l’addio di Rosella che hanno emozionato davvero tutti.

Rosella Rota, la commovente dedica di Luca Vismara per la sua morte

A dare l’annuncio della morte di Rossella Rota è stato Luca Vismara, che ha dedicato alla sua amica parole commoventi e profonde. Il cantante sui social esordisce: “Ci hai lasciati anche tu, Ross. Con un colpo di scena che neanche nei nostri “reality” in spiaggia a Moneglia. Mi hai insegnato che l’età è solo un numero e che le grandi amicizie nascono lì dove c’è amore. Alla fine, non siamo mai stati così diversi. “

Poi conclude: “Con il nostro cinismo, la nostra corazza e quel cuore grande per quei pochi che sanno decifrarci. Sei stata l’amica inaspettata. Attenderò l’estate con meno ansia. Un grande pezzo di quest’ultima se ne va con te. Nessuno mai potrà sostituire quel posto dell’ombrellone accanto al mio. Ci sarai sempre tu. Ti ho voluto e ti vorrò per sempre bene.”

