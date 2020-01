Rosella Tonti/ Video, preside coraggio di Norcia dopo il sisma del 2016 (Nuovi Eroi)

Nella puntata di questa sera di “Nuovi Eroi”, il format di Rai 3 giunto oramai alla sua terza settimana di programmazione, la protagonista sarà Rosella Tonti, la coraggiosa preside umbra di Norcia e Cascia salita agli onori delle cronache per l’impegno profuso nel post sisma per consentire agli alunni della sua scuola di riprendere una vita normale: a partire dalle ore 20.20 infatti andrà in onda una nuova puntata del programma prodotto da Stand By Me in collaborazione con la Presidenza della Repubblica Italiana (e con la voce narrante di Veronica Pivetti) che accende i riflettori su quelle personalità della società civile e dello sport per via del loro impegno, cosa che è valsa a tutti i protagonisti di “Nuovi Eroi” l’onorificenza quali Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica. E la storia della Tonti si inserisce perfettamente in questo filone dato che la dirigente scolastica è stata tra coloro che non si sono abbattuti dopo il violento sisma del 2016 che ha messo di fatto in ginocchio la sua regione, e dei cui danni c’è ancora traccia ai giorni nostri pure per via dei ritardi nella ricostruzione, ma ha deciso di riaprire il complesso all’interno di un improvvisato container.

ROSELLA TONTI A “NUOVI EROI”

La storia di Rosella Tonti merita di essere raccontata e tra l’altro negli ultimi mesi la preside è tornata a farsi sentire quando ha scritto di suo pugno proprio una lettera al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, chiedendogli personalmente un aiuto per via della situazione scolastica umbra e per sollecitare le istituzioni dal momento che sussistono ancora dei ritardi nella sostituzione dei moduli in cui gli alunni degli istituti superiori sono costretti a fare lezione si dal novembre del 2016. Nel suo messaggio all’inquilino del Quirinale, la Tonti a maggio aveva sollevato la questione dell’urgenza di trovare nuove soluzioni dato che il noleggio dei moduli era in scadenza in modo da consentire ai ragazzi di non sostenere gli esami presso le sedi provvisorie di altre scuole. Nominata eroina civile assieme ad altre 32 persone proprio da Mattarella (in una cerimonia andata in scena Roma lo scorso 5 marzo), la preside ha ricordato anche che quei prefabbricati avrebbero dovuto ospitare per un anno solo gli studenti ma che poi, come spesso accade, si è andati di rinnovo in rinnovo del noleggio senza che mai la questione venisse risolta.

LA PRESIDE UMBRA E L’IMPEGNO DOPO IL SISMA DEL 2016

Tuttavia di recente, seppur in maniera tangenziale dato che il servizio verteva soprattutto sulla campagna elettorale per le Regionali in Umbria, la storia di Rosella Tonti è stata portata all’attenzione generale pure da Diego Bianchi, in arte Zoro, nel suo “Propaganda Live” su La 7 in una puntata dello scorso settembre. Facendo da Cicerone al conduttore del programma di satira politica nei luoghi colpiti dal sisma, la preside di Norcia ha raccontato del “nomadismo” a cui sono costretti docenti e alunni. “Noi da allora siamo sempre così” afferma mostrando a Zoro i vecchi plessi danneggiati: “Purtroppo la burocrazia sta producendo i suoi danni anche qui: dove interviene il privato invece è diverso” ha spiegato la Tonti, ricordando che si sono succeduti diversi Governi che però non sono riusciti a risolvere i problemi. “La politica è importante in questi casi nella misura in cui dovrebbe gestire gli interventi: io comunque sono sempre ottimista, altrimenti non sarei rimasta qui!” ha concluso la Tonti che, sin dal 2016, si è segnalata come una delle personalità più attive sul territorio per consentire che la vita tornasse a scorrere normalmente e non arrendendosi di fronte a lungaggini e ritardi che spesso frustrano la buona volontà di cittadini a cui tocca sopperire col volontariato e il proprio tempo al posto del pachidermico apparato statale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA