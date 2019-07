Rosetta Dello Siesto, moglie Andrea Camilleri/ “Il matrimonio il ricordo più bello”

Sono ore di grande dolore per Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri, che dopo aver vissuto una vita intera accanto allo scrttore, ha detto addio all’amore della sua vita, nonchè padre delle sue tre figlie. Andrea Camilleri è morto oggi, mercoledì 17 luglio, a 93 anni, esattamente un mese dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco. Al suo capezzale c’è sempre stata la moglie, Rosetta Dello Siesto che, in più di sessantadue anni di matrimonio non ha mai fatto mancare la propria presenza ad uno dei più grandi autori della letteratura italiana, è stata la vera spina dorsale della vita di Camilleri che, più volte, ha ribadito quanto sia stata fondamentale la presenza di Rosetta nella sua vita. “Il nostro rapporto non è mai stato alterato da nessun evento esterno […] Rosetta è stata la spina dorsale della mia esistenza e continua a esserlo”, ha scritto Camilleri nel libro “Ora dimmi di te”, una lettera dedicata alla bisnipotina Matilda in cui ripercorre la propria storia.

ROSETTA DELLO SIESTO, MOGLIE ANDREA CAMILLERI: “IL RICORDO PIU’ BELLO E’ IL GIORNO DEL MATRIMONIO”

Andrea Camilleri non ha mai nascosto di essere stato un uomo fortunato, non solo perchè è riuscito a vivere facendo esattamente ciò che ha sempre sognato, ma anche perchè ha avuto accanto una donna paziente come Rosetta Dello Siesto. Se il matrimonio tra il celebre autore e la moglie è durato così tanto, infatti, tutto è dovuto “all’intelligenza, alla comprensione e alla pazienza di Rosetta”, si legge in “Ora dimmi di te”. Proprio il matrimonio, per il celebre papà de Il commissario Montalbano è sempre stato il ricordo più bello di tutta la sua vita. “Il ricordo più bello? La giornata nella quale mi sono sposato. Ho passato una notte infame: metà di me diceva ‘alzati, vestiti, prendi il treno e scompari; l’altra metà diceva cretino, nessuno ti sta obbligando, è una tua libera scelta’. C’era stata una premessa. la mia futura moglie mi aveva detto: ‘senti Andrea, il vestito per il matrimonio non te lo far fare dal solito sarto perchè ti fa delle spalle strettissime’. Il che era vero però io me lo feci fare comunque. Quando indossai la giacchetta mi sentii morire perchè il sarto aveva superato se stesso. Mi presentai davanti alla mia futura moglie la quale mi guardò e mi disse: ‘ma te l’avevo detto. Vedi che spalle strette hai?’, Esplosi” – raccontava Camilleri – “Mi levai la giacca, gliela sbattei in faccia e le dissi ‘sposati uno con le spalle larghe’. Lei mi diede uno schiaffo, mio padre, a momenti, cadeva svenuto per terra. Dopo ci guardammo negli occhi, cominciammo a ridere e la risata continuò nel giorno più allegro dea mia vita con incidenti incredibili soprattutto quando mia moglie sbagliò dita e sposò il prete”, dichiarò Camilleri a Radio Capital.

