Andrea Camilleri è morto/ Addio allo scrittore di Montalbano e la Forma dell’Acqua

Andrea Camilleri è morto. L’amato scrittore siciliano aveva 94 anni, ed è deceduto presso l’ospedale Santo Spirito di Roma attorno alle ore 8:20 di stamane. A comunicarlo è stato l’Asl Roma 1 “con profondo cordoglio”, precisando, sul padre dell’amatissimo Commissario Montalbano “Le condizioni sempre critiche di questi giorni – si legge nella nota ufficiale della struttura ospedaliera – si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volontà del Maestro e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio”. Camilleri era stato ricoverato in gravi condizioni e d’urgenza lo scorso 17 giugno, e a esattamente un mese di distanza ha esalato l’ultimo respiro. L’artista agrigentino era apparso fin da subito in gravi condizioni, ed era stato “attaccato” alle macchine per tenerlo in vita e respirare.

ANDREA CAMILLERI È MORTO

Dello scrittore, sceneggiatore e regista si erano perse notizie dal 21 giugno, da quando cioè il Santo Spirito di Roma aveva emesso l’ultimo bollettino medico. L’ospedale aveva infatti optato per il silenzio stampa a meno che le condizioni fisiche del paziente non fossero variate in maniera significativa, e così è avvenuto purtroppo nelle ultime ore. In questi trenta giorni migliaia di fan hanno mostrato il proprio affetto sui social nei confronti di Camilleri, attraverso numerosi messaggi di augurio, incoraggiamento e in bocca al lupo, facendo sempre sentire la propria vicinanza. Non sono comunque mancati momenti tristi e di tensione, soprattutto quando alcuni hater hanno approfittato della situazione facendone una questione politica, e riferendosi alla nota diatriba fra lo stesso scrittore e il ministro dell’interno Matteo Salvini. Camilleri avrebbe dovuto tenero il suo spettacolo “Autodifesa di Caino” alle Terme di Caracalla di Roma due giorni fa, il 15 luglio, ma ovviamente lo show è stato annullato. Se ne va un grandissimo della letteratura moderna, un artista a tutto tondo che ha affascinato con le sue storie milioni di italiani.

