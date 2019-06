Rosetta Dello Siesto, moglie Andrea Camilleri/ “La spina dorsale della mia esistenza”

Rosetta Dello Siesto, chi è la moglie di Andrea Camilleri? Lo scrittore è stato colpito da un infarto ed è stato ricoverato a Roma, la sua famiglia è in ansia per le sue condizioni di salute. Nato a Porto Empedocle nel 1925, l’autore della celebre saga del commissario Montalbano ha conosciuto da giovanissimo la sua futura moglie ed è convolato a nozze nel 1947: Rosetta Dello Siesto è la sua compagna di vita da ben 72 anni e dal loro amore sono nate tre figlie, che hanno messo al mondo quattro nipoti. Un legame fortissimo che va oltre la famiglia, tanto che lo stesso Camilleri ha più volte sottolineato come la moglie sia una sua fedele consigliera anche nel lavoro. Lo scrittore ha spesso speso parole al miele per lei, sintomo di un legame indissolubile.

ROSETTA DELLO SIESTO, CHI E’ LA MOGLIE DI ANDREA CAMILLERI

«Sono stato un uomo fortunato. E se il mio matrimonio è durato tanto ciò è dovuto principalmente all’intelligenza, alla comprensione e alla pazienza di Rosetta. Il nostro rapporto non è mai stato alterato da nessun evento esterno […] Rosetta è stata la spina dorsale della mia esistenza e continua a esserlo», così Andrea Camilleri ha parlato della moglie Rosetta Dello Siesto nel suo libro Ora dimmi di te. Lettera a Matilda: una dedica d’amore profonda per la compagna di una vita. E, a proposito del commissario Montalbano, è stata proprio la moglie ad intuire come il personaggio interpretato da Luca Zingaretti sia simile al padre dello scrittore: «Sì. E aveva ragione: lo ricordava per il senso dello Stato, la lealtà, un’obbedienza ragionata e non cieca. Naturalmente era un’operazione inconsapevole. Perchè non gli faccio sposare Livia? Perché un uomo non sposa mai la propria coscienza. Anche se io l’ho fatto: sto con Rosetta da quasi sessant’anni, ma un matrimonio perché sia felice non ha bisogno solo di una coscienza critica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA