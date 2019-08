Rosi Zamboni/ “Ho rifiutato tre talent. Voglio fare il Grande Fratello o L’Isola!”

Il pubblico ha conosciuto Rosi Zamboni per la vicenda che ha visto protagonista, nella Casa del Grande Fratello, Francesca De André. La prorompente bionda era stata paparazzata assieme all’ex della De André, Giorgio Tambellini, gossip poi smentito. Oggi è ancora single ma ammette di aver chiuso una conoscenza movimentata. Lo racconta alle pagine del settimanale Lei: “Sono single ma ho da poco chiuso una spiacevole parentesi con un altro calciatore dell’Atalanta di cui preferisco non fare il nome.” Così spiega cos’è accaduto: “Sono stata contattata da questa persona il 18 giugno scorso. Ha iniziato prima facendomi degli apprezzamenti, poi scrivendomi cose piuttosto importanti […] La nostra corrispondenza virtuale è andata avanti fino ad agosto”. Le cose poi si sono complicate: “Mi aveva detto di essere fidanzato con una modella per un mero discorso calcistico e social […] Siamo arrivati ad agosto senza vederci: a quel punto l’ho scaricato”.

Rosi Zamboni: “Voglio partecipare al Grande Fratello o L’Isola dei Famosi”

Nonostante le delusioni avute con i vari calciatori frequentati, Rosi Zamboni ammette che è proprio quello il suo tipo di uomo ideale. E se questo è il suo desiderio in amore, anche in campo lavorativo ha le idee ben chiare: “In realtà sono una cantante professionista, nata e cresciuta in una famiglia di musicisti. – e ammette – Ho rifiutato tre talent nel corso degli anni perché cercavo qualcosa che mi mettesse più in luce”. Rosi confessa che il suo desiderio oggi è quello di fare la conduttrice “e lavorare nel mondo dello spettacolo. Il mio obiettivo principale resta la partecipazione ad un reality come Grande Fratello o L’Isola dei Famosi. Ma anche La Pupa e il Secchione, sarei perfetta!” conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA