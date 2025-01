Chi è la sorella di Bettino: la scomparsa di Rosilde Craxi dopo anni di malattia

Nel corso della sua vita Bettino ha avuto sempre al suo fianco la sorella Rosilde Craxi, una fetta molto importante della sua esistenza con la quale ha condiviso pagine molto speciali. Morta nel 2017 dopo anni di battaglia con la malattia, la sorella dell’ex Psi si è spenta nel capoluogo lombardo, in quel caso fu la famiglia a diffondere la notizia della sua dipartita. Rosilde Craxi, moglie dell’ex sindaco di Milano Paolo Pillitteri, era laureata in giurisprudenza e dopo gli studi aveva deciso di intraprendere una collaborazione con il padre Vittorio.

L’amore tra la sorella di Bettino Craxi, Rosilde e il suo Paolo era nato ai tempi dell’università, quando i due si conobbero e decisero di approfondire la conoscenza, fino a instaurare un legame poi divenuto un matrimonio con il tempo. Rosilde e Paolo si sono sposati ed hanno avuto un figlio Stefano. Insieme per oltre cinquant’anni di vita i due erano diventati nonni da poco di due gemelle che il figlio ha avuto dalla moglie. Rosilde si è spenta a 77 anni a causa di una malattia che ha affrontato per molti anni ed i funerali si sono svolti nella stessa chiesa dove la coppia si sposò 52 anni prima, Chiesa di Santa Maria del Suffraggio.

Rosilde, chi è la sorella di Bettino Craxi: sempre al fianco del fratello ma discreta e riservata

Rosilde, la sorella di Bettino Craxi era la più piccola dei fratelli Craxi dopo Antonio e Bettino. Laureata in giurisprudenza ed in seguito diventata avvocato, per tutta la vita è stata una donna discreta e riservata lontana dai rotocalchi e dalla cronaca rosa. È rimasta al fianco del fratello Bettino durante lo scoppio dello scandalo di Mani Pulite ed anche del marito Paolo Pellitteri che in quel periodo fu inseguito dagli avvisi di garanzia. Molto unita alla famiglia ai suoi funerali erano presenti anche i nipoti Bobo e Stefania.