Rosita Celentano/ “Mogol rappresenta il passato, il presente e il futuro”

Nella replica di ‘Una serata bella per te – Mogol’ ritroveremo alla conduzione la figlia di Adriano Celentano, Rosita Celentano, che insieme ad Alfonso Signorini aveva diretto la serata tributo al grande Mogol. Dal Teatro dal Verme di Milano la replica di una trasmissione che chiaramente è già disponibile in streaming sul sito Mediaset. Il programma viene riproposto a pochi mesi dall’ultima messa in onda, con tanti artisti di prestigio che la Celentano ha avuto il piacere di presentare. Stiamo parlando di cantanti del calibro di Patty Pravo, Arisa, Anna Tatangelo, Bobby Solo, Fausto Leali, Andrea Mingardi, Bianca Atzei e il gruppo dei Dear Jack. Una trasmissione ideata da Marcella e Gianni Bella, finita poi nelle sapienti mani della conduttrice Rosita Celentano e del simpaticissimo Alfonso Signorini. La replica di Una serata bella per te – Mogol andrà in onda questa sera su Rete 4.

Rosita Celentano: “Mogol è presente, passato e futuro”

Tra le repliche di questa sera torna Una serata bella per te – Mogol, lo speciale che vede alla conduzione Rosita Celentano e Alfonso Signorini. La puntata del programma è appunto dedicata al celebre paroliere italiano, che per Rosita Celentano rappresenta un personaggio immortale: “Sì perchè non c’è futuro senza passato e Mogol rappresenta il passato, il presente e il futuro”. Nella puntata che Mediaset ripropone questa sera tanti artisti noti ma soprattutto tanta musica. Chi si è perso questo concerto può dunque approfittare dell’occasione per riascoltare tutti i brani e rivivere le emozioni di una serata che ancora una volta esalterà la bellezza e la storia della musica italiana attraverso duetti inediti e performance speciali.

Rosita Celentano, vacanze estive trascorse insieme ad Alessandra Celentano

Rosita Celentano ha trascorso le sue vacanze estive in compagnia della storica insegnante di danza di Amici, Alessandria Celentano. Le due cugine vanno d’amore d’accordo e hanno deciso di condividere qualche giorno di relax in questa lunga estate calda. Rosita Celentano è molto legato ad Alessandra: ha raccontato di essere cresciuta con lei e di aver condiviso davvero tante avventure insieme. D’Altronde le due Celentano sembrano condividere diverse passioni: dalla danza allo sport, tanto da decidere di aprire una palestra a Milano. Il mese di Agosto tuttavia è stato dedicato esclusivamente al relax. Rosita e Alessandra si sono concesse una vacanza rilassante, prima di rituffarsi a tutto tondo sul lavoro. Nel frattempo però Rosita Celentano torna in tv in replica, con la puntata omaggio a Mogol ‘Una serata bella per te’, con tanti personaggi importanti dal mondo della musica. Per chi se la fosse persa questa è l’occasione migliore per rivederla.



