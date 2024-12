Rosita Celentano e il rapporto ‘impegnativo’ con i suoi genitori

Rosita Celentano non ha mai nascosto di avere un rapporto difficile e impegnativo coi genitori Adriano Celentano e Claudia Mori. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Chiambretti, la conduttrice ha definito il legame mamma e papà un po’ pesante, ma anche amorevole ed educativo. “Ingombranti sì ma forse meglio dire ‘pesanti’ rispetto al loro bagaglio di cose fatte e riuscite alla grande. Ma proprio quella pesantezza mi ha aiutato a uscire dai momenti difficili della mia vita”, racconta Rosita parlando dei genitori.

Nella stessa intervista, Rosita ringrazia il padre per averle insegnato l’autoironia. Per il molleggiato spende parole al miele, come del resto per la madre a cui è molto legata e dalla quale dice di aver preso la stessa decisione e la sua sicurezza.

In un’altra intervista rilasciata questa volta nel salotto di Verissimo, Rosita Celentano approfondisce il rapporto coi genitori e li descrive ancora belli arzilli. “Per adesso tengono botta i miei genitori”, sottolinea sorridente nel vis a vis con Silvia Toffanin. “Se sono diventata più protettiva nei loro confronti nel corso degli anno? Io sono da sempre protettiva, sono quella che media ma da sempre, sono quella che cerca di costruire le relazioni, anche con gli amici. Sono quella a cui piace presentare gli amici, per cui lo sono sempre stata in questo senso”, racconta.

“Ma in questo senso i ruoli sono chiari, io sono ancora molto figlia e credo che lo sarà per sempre, anche un domani. Sono la primogenita ma spesso mi chiedono se mia sorella è più vecchia, ma dico orgogliosamente di essere la più grande”, le sue parole.