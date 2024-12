Da qualche anno a questa parte, ormai, il cuore di Rosita Celentano non batte più per nessuno. Troppe le delusioni in amore, troppe le ferite che hanno lasciato il segno. Così la showgirl avrebbe deciso di chiudere con le questioni di cuore e dedicarsi ad altro. D’altronde come spiega in una intervista a Verissimo, parlando di ex fidanzati e amori, c’è un tempo per tutto. Nel vis a vis con la Toffanin non menziona tutti i suoi ex (da Jovanotti e il Principe Soldano Kunz d’Asburgo-Lorena al circense Paride Orfei) ma ammette di essere sempre stata tradita.

“Facendo mente locale ho scoperto che mi hanno sempre fatto le corna, eccetto Mario, l’uomo della mia vita”, dice Rosita Celentano, ripercorrendo alcune tappe della sua storia con il ballerino spogliarellista. “Nessuno avrebbe scommesso su di lui perché faceva lo spogliarellista ma era il più serio”, sottolinea sicura Rosita.

Rosita Celentano, parole al miele per l’ex fidanzato Mario Ortiz

Si scorge anche un po’ di malinconia nelle sue parole, parlando di quella relazione che tanto le ha dato e molto le ha tolto quando è terminata. “E’ stato l’uomo della mia vita, nativo americano di origine. E’ stato il più serio della mia vita e siamo stati insieme sei anni. Non so nemmeno perché ci siamo lasciati, volevamo un figlio ma non arrivava…”, racconta la conduttrice.

Tra i suoi ex fidanzati, quindi, Mario Ortiz sembra essere in cima alle preferenze di Rosita: “Perché con lui era tutto naturale, stavamo bene insieme naturalmente, viaggiavamo insieme, lavoravamo e stavamo sempre insieme. A parte lui, io penso di essere fatta per essere zitella. Ho chiuso la boutique da anni e questo fa ridere perché parlare di se*so diventa una prestazione. Nella vita c’è un tempo per tutto, dovessi ricominciare dovrei capire come si fa, ma mai dire mai”, la chiusura ironica.

