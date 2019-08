Ross McCall chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi/ l’attore con lei sul Lido

Chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi? Si tratta di un attore scozzese Ross McCall che l’ha accompagnata al Lido in quanto madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2019. Gli occhi, in quella occasione, sono stati tutti puntati sull’attrice italiana ma anche sul suo accompagnato “misterioso”. I due stanno insieme da maggio del 2018 e quindi da pochissimo hanno festeggiato il primo anno d’amore. Esattamente come Alessandra, anche McCall è un volto famoso del cinema internazionale. Di origini scozzesi, è conosciuto soprattutto per il ruolo di Joseph “Joe” Liebgott nella serie televisiva americana “Band of Brothers – Fratelli al fronte”. Cresciuto in Inghilterra, McCall ha 43 anni, 10 in più della bella attrice italiana. Ha conquistato il suo primo ruolo importante quando aveva appena 13 anni, scelto per recitare nel videoclip di “The Miracle” dei Queen al fianco di Freddie Mercury.

Ross McCall, ecco chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi

Ross McCall, compagno di Alessandra Mastronardi, nel 1993 ha recitato anche nella serie tv per bambini della BBC “The Return of the Borrowers”. Dopo aver partecipato alle riprese della pellicola drammatica “Green Street”, l’attore è apparso come guest star nella serie tv “White Collar”, interpretando la parte di Matthew Keller. Successivamente ha realizzato un documentario sostenendo la campagna di Sea Shepherd “Operation Sleppið Grindini”. L’attrice de L’Allieva non è stata l’unica fidanzata famosa dello scozzese. Ed infatti prima di lei è stato legato alla collega Jennifer Love Hewitt, cantante, attrice e produttrice cinematografica. Nel 2009 People ha pubblicato la news della rottura: “Si sono lasciati durante le vacanze di Natale e hanno rotto il fidanzamento. Sono entrambi molto dispiaciuti. Anche i loro amici sono sorpresi; sembravano molto felici. Tutti augurano loro il meglio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA