Venezia 76, Alessandra Mastronardi madrina/ Condurrà le serate di apertura e chiusura

Il Festival di Cannes 2019 è alle porte, ma arrivano le prime notizie dal Lido: Alessandra Mastronardi sarà la madrina di Venezia 76. Sarà l’attrice napoletana a cogliere l’eredità di Michele Riondino: la Biennale ha annunciato che condurrà le serate di apertura e chiusura. Ecco la nota: «Aprirà la 76. Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 28 agosto 2019, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 76. Mostra». Dopo il successo del Festival di Venezia 2018, arrivano i primi annunci sulla prossima edizione…

ALESSANDRA MASTRONARDI MADRINA DI VENEZIA 76

Protagonista femminile della seconda stagione della serie culto distribuita da Netflix Master of None, è nota soprattutto per il ruolo di Eva Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni e vanta l’esperienza sul grande schermo con Woody Allen in To Rome With Love. Reduce da una serie di importanti progetti tra cinema e televisione, ricordiamo ad esempio L’allieva e Life di Anton Corbjin, Alessandra Mastronardi sarà prossimamente protagonista in sala con il road movie americano Us diretto da Stefan Schawrtz e nella terza stagione di “I Medici” che vedremo in autunno 2019. Ma non solo: attualmente è sul set di un nuovo film italiano per il cinema. Questo il primo di una lunga serie di annunci, con Venezia 76 in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2019: il direttore Alberto Barbera è pronto a replicare e superare il grande successo della passata edizione, provando ancora una volta a “battere” la concorrenza di Cannes.

#BiennaleCinema2019 #AlessandraMastronardi, attrice italiana riconosciuta a livello internazionale, condurrà le serate di apertura e di chiusura di #Venezia76! https://t.co/F1Nrm3AXDV — Biennale di Venezia (@la_Biennale) 3 maggio 2019





