Rossana Podestà, compagna Walter Bonatti/ “Non ce n’è mai fregato niente di sposarci”

Chi è Rossana Podestà?

Rosanna Podestà è stata per trent’anni la compagna dell’alpinista Walter Bonatti. Entrambi avevano alle spalle un matrimonio fallito: Bonatti è stato sposato dal 1972 al 1979 con Giulia Carron-Ceva, mentre l’attrice sposò nel 1953 l’attore e regista Marco Vicario, dal quale ebbe i figli Stefano e Francesco. Nel 1980 Rossana Podestà rilasciò un’intervista in cui diceva che avrebbe scelto un uomo come Walter Bonatti per fuggire su un’isola deserta. L’alpinista le scrisse. Il primo incontro a Roma nel 1981: “Si telefonarono, si incontrarono a Roma. Lui sbagliò il luogo dell’appuntamento e lei lo trovò per caso: stava litigando con un vigile. “Giri il mondo e ti perdi a Roma?”, lo provocò. Mio fratello, che era stato istruito per andare a liberarla da questo sconosciuto, venne sbrigativamente fatto smammare”, ha raccontato Stefano Vicario, figlio dell’attrice, a La Stampa. I due restarono a lungo divisi tra Milano, Roma e l’Argentario. Nel 1991 si stabilirono a Dubino, in Valtellina. “La mia compagna ha due figli, che hanno a loro volta quatto e cinque bambini. Nove nipoti senza essere stato padre: non è male, vero?”, diceva Bonatti parlando della loro famiglia.

Alberto Matano/ Auguri di compleanno speciali: mamma e papà "la sorpresa più bella"

Rossana Podestà e Walter Bonatti: l’ultimo viaggio insieme

Tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 Walter Bonatti e Rossana Podestà fanno il loro ultimo grande viaggio insieme: 3800 chilometri nei deserti di Libia, Sudan e Egitto. Al ritorno l’esploratore inizia ad accusare dolori, diventati poi violenti all’inizio dell’estate: cancro al pancreas. Rossana Podestà decide di tenere nascosta la verità a Bonatti: “Avevo il terrore che potesse decidere la sua morte da solo”, ha detto a Vanity Fair. Bonatti è morto, nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2011, all’età di 81 anni. Rossana non ha potuto stare al capezzale del compagno: “Non ce n’è mai fregato niente di sposarci, era altro quello che ci ha uniti. Per l’ospedale dove Walter era ricoverato questo era un problema, così come lo è per la legge italiana. Mi hanno allontanata dalla rianimazione dicendo “tanto lei non è la moglie”. È possibile che una persona già schiacciata dal dolore venga trattata in questo modo?”, ha confessato a Vanity Fair. Rossana Podestà è morta il 10 dicembre 2013 al Policlinico Umberto I di Roma, dopo un intervento per l’asportazione di un tumore benigno al cervello.

LEGGI ANCHE:

ATTACCO AL POTERE 2, ITALIA 1/ Film con Gerard Butler: azione ma poco realisticoSUL TETTO DEL MONDO WALTER BONATTI E ROSSANA PODESTÀ/ Rai1, Fazio e Valeria Fabrizi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA