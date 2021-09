Rossano Laurine e Isàl, compagno e figlio Vanessa Incontrada/ Una relazione impossibile

Rossano Laurini e Vanessa Incontrada stanno insieme dal 2007, da quando cioè Rossano si è separato dalla moglie Chiara Palmieri da cui aveva avuto una figlia, Diletta. Con Vanessa Incontrada, un anno dopo, ha avuto un altro figlio, Isàl, che oggi ha 13 anni ed è molto legato anche alla sorellastra. Lo testimoniano gli scatti pubblicati su Instagram, in cui Rossano e i suoi due figli compaiono spesso insieme.

Quella tra Rossano e Vanessa, in realtà, è una relazione che potremmo definire ‘impossibile’: quando si sono conosciuti, infatti, sia lui che la conduttrice erano legati ad altre persone, e Rossano era addirittura sposato con la migliore amica di Vanessa. Quest’ultima, invece, intratteneva da tempo un legame con Andrea, il fratello di Chiara, che alla fine ha lasciato così come Rossano ha lasciato la moglie.

Rossano Laurini, Vanessa Incontrada e le polemiche sul loro legame

Il primo incontro tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada è avvenuto in un frangente in cui intraprendere una relazione sarebbe stato assolutamente un azzardo. Nonostante le remore, però, i due hanno deciso comunque di assecondare i sentimenti e iniziare a frequentarsi. La scelta dei due ha suscitato non poche polemiche, soprattutto perché lei è stata accusata di aver ‘rubato’ il marito a un’altra donna. “Quando succedono queste cose c’è già una frattura”, ha dichiarato l’attrice al magazine Amica nel tentativo di difendersi. In ogni caso, dal 2008 in poi, il focus si è spostato su Isàl, il loro bambino, che oggi cresce sereno come testimoniano le foto su Instagram.

Rossano Laurini è un uomo dalle mille passioni. Nella vita, infatti, è imprenditore e direttore artistico di alcune discoteche di Follonica, in provincia di Grosseto, che a quanto pare è frequentata anche dai vip. Vanessa, almeno, è molto legata a quei posti, avendo trascorso lì buona parte della sua infanzia.



