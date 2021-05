Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada/ Con lui ha avuto suo figlio Isàl

Classe 1970, originario di Follonica (Grosseto), Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada. I due sono legati dalla nascita del loro figlio Isàl, oggi quattordicenne, anche se sul loro rapporto non si sa molto. Rossano ha conseguito la laurea presso l’Università di Palermo e oggi lavora come direttore artistico di diversi locali in Toscana. È un grande appassionato di sport, in particolare nuoto, sci, corsa e mountain bike. Oltre a ciò, ama molto gli animali, e in casa ha ben due cani di nome Zelig e Tokyo. Sui social, l’attrice condivide numerose foto della coppia e anche dei loro amici a 4 zampe, ma non mancano nemmeno foto di loro come mamma e papà in compagnia di Isàl e Diletta, la figlia che Rossano ha avuto dal suo matrimonio con Chiara Palmieri. Quella tra Vanessa e Rossano, infatti, è un’unione per certi aspetti controversa: quando si conobbero, Vanessa era fidanzata con Andrea Palmieri, il fratello di Chiara, che lasciò per mettersi proprio con Rossano.

Vanessa Incontrada/ Critiche ricevute sul suo peso, la nascita del figlio Isàl le ha trasformato il corpo

La relazione travagliata tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada

La storia tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada è iniziata nel 2007, un anno prima, dunque, che Isàl venisse al mondo. Entrambi, all’epoca, erano già impegnati (lui addirittura era sposato e aveva già una figlia, Diletta, sorellastra di Isàl). Il loro primo incontro è avvenuto a Follonica, in uno dei locali gestiti dall’uomo in quel periodo. La loro relazione, agli esordi, fu comprensibilmente travagliata: Chiara era anche la migliore amica della showgirl, motivo per cui quest’ultima si sentì tradita e avviò nei confronti dell’attrice un duro attacco anche mediatico. A sua discolpa, la Incontrada ha insinuato che lei e il marito fossero in crisi già da tempo.

