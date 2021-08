Rossano Laurini e Isàl, compagno e figlio Vanessa Incontrada/ Amore nato tra le polemiche

Rossano Laurini e Vanessa Incontrada si sono incontrati per la prima volta nel 2007 quando entrambi erano già impegnati. Lui addirittura era sposato (con Chiara Palmieri, sorella dell’allora fidanzato di Vanessa), e la notizia del loro legame fece molto rumore, dal momento che lei e la moglie erano anche buone amiche. Il matrimonio non ha retto alla crisi e alla fine Rossano e Vanessa sono usciti allo scoperto. All’epoca, lui aveva 36 anni, mentre lei 28. Entrambi frequentavano la zona di Follonica, in provincia di Grosseto, dove l’uomo gestisce delle sale da ballo. Non sono mancate, nel corso degli anni, diverse polemiche dovute alla loro frequentazione, con Vanessa che è stata accusata di aver rubato il marito all’ex amica. Il fratello di quest’ultima, Andrea, era il suo fidanzato: i due si separarono subito dopo.

Vanessa Incontrada ha inaugurato la sua carriera di attrice all’età di 17 anni. Se la sua vita artistica le ha regalato diverse soddisfazioni, però, altrettanto non si può dire di quella privata, che non è stata né semplice né lineare. Quando ha conosciuto Rossano, infatti, quest’ultimo non solo era già sposato, ma aveva anche una figlia, Diletta. Chi l’ha presa peggio è stata invece la moglie Chiara: “Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo”, si legge nelle sue dichiarazioni riportate da Dilei. “Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei!”.

Rossano Laurini padre di Isàl

Quanto a Rossano Laurini, possiamo dire che l’uomo ha mantenuto finora un profilo abbastanza basso, non essendosi mai sbilanciato né sulla questione tradimento né sul suo rapporto attuale con Vanessa Incontrada. Sappiamo che i due hanno avuto un figlio, Isàl, oggi pressoché adolescente, ma per il resto la loro vita privata rimane tale. Rossano è direttore artistico di alcune discoteche di Follonica. La convivenza con Chiara, sua moglie, è andata avanti per 12 anni, fino a che Laurino non l’ha lasciata per intraprendere una nuova relazione con l’attrice.

