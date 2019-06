ROSSANO LAURINI, CHI E’/ Compagno di Vanessa Incontrada e padre di Isal

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono legati da diversi anni, ma la loro relazione non cessa di far discutere. Sarà che si sono conosciuti quando entrambi erano impegnati con altre persone, quindi il loro amore è nato tra critiche e gossip; oppure che è stato un colpo di fulmine in piena regola, di quelli unici e veramente “da favola”. Rossano gestisce una discoteca a Follonica, laddove i due si sono incontrati e innamorati. Laurini stava da 12 anni con Chiara Palmieri, e anche la Incontrada aveva una storia con Andrea Palmieri. Peraltro, Andrea e Chiara sono fratello e sorella. Le rispettive relazioni sono andate in crisi, e allora Vanessa e Rossano hanno lasciato i loro partner per mettersi insieme. Dopo 12 anni, i due sono ancora felici e innamorati. Nel 2008 è nato Isal, l’unico figlio della coppia. Nello stesso periodo della gravidanza, Vanessa ha incassato feroci critiche per via del suo aspetto fisico.

Rossano Laurino e Vanessa Incontrada

Per decidere il da farsi (se lasciare o meno Andrea per mettersi con Rossano Laurino), Vanessa Incontrada ha voluto chiudersi in un rispettoso silenzio. Ha sofferto tanto, in quel periodo, così come ha sofferto l’amica Chiara. “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto”, ha dichiarato al settimanale A, “non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba”. Anche Chiara si è esposta in proposito: “Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo. Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei”.

