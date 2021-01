“Vanessa Incontrada la pancia non è tua”/ Critiche allo spot “non eri body positive?”

Vanessa Incontrada ancora una volta al centro di una polemica scoppiata sul web. L’attrice è la testimonial di un noto spot di yogurt, ma alcuni utenti hanno sottolineato come nella pubblicità la pancia mostrata non sia quella della Incontrada, ma di un’altra donna. Perchè? Questa scelta non è piaciuta a tantissime donne (e non solo) che hanno puntato il dito contro l’attrice che in passato è stata oggetto di una serie di polemiche legate proprio alle sue forme morbide. “Pubblicità Activia, promoter la Incontrada che mangia lo yogurt per varie mattine, inquadrano una pancia piattissima non sua, rinquadrano lei con gli stessi vestiti, ma con pancia coperta. Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, cosa? Che vergogna c’è?” scrivente un utente che non ha minimante gradito lo spot di una famosissima marca di yogurt che quest’anno ha scelto come testimonial proprio la bravissima e bellissima Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada e il body positive: il web “è incoerente”

A detta di questo utente nello spot televisivo la pancia ripresa non è quella di Vanessa Incontrada, ma di un’altra donna. Una scelta che, secondo questa persona, sarebbe stato un comportamento incoerente da parte dell’attrice e conduttrice spagnola che più volte si è fatta portavoce del body positive arrivando a posare nuda per una criticatissima copertina di Vanity Fair. La Incontrada non ha mai nascosto le sue forme, anzi più volte si è fatta portavoce di un nuovo modello di bellezza ben lontano da quelli stereotipati che si trovano in rete e sui social. La scelta però di “una controfigura per la sua pancia” non è stata apprezzata da alcuni utenti che hanno giudicato questa scelta come una sorta di contraddizione con i messaggi di normalità che l’attrice più volte ha lanciato in tv. Una gran fetta del popolo social, infatti, ha notato la differenza fra la pancia della Incontrada rispetto a quella mostrata nello spot. Un altro utente, infatti, ha scritto: “è assolutamente impossibile non notare che le protagoniste dello spot siano 2: la Incontrada e la proprietaria della pancia inquadrata. Quindi la perfezione non esiste, ma manco la coerenza mi pare di capire” parafrasando anche una parte di un monologo dell’attrice. Sul finale un altro utente ha scritto: “Vanessa cara fai pace con te stessa , così confondi chi si batte contro il body shaming”.



