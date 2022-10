Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada: è crisi?/ “Momento di riflessione ma…”

Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada, ma pare che i due stiano vivendo una vera e propria crisi dopo quindici anni di unione, arricchiti dalla nascita del figlio Isal. A parlarne, nel corso di una intervista al settimanale Oggi, è stata proprio la conduttrice, che tra poco tornerà sul banco di Striscia la Notizia. “È un momento di grande riflessione”, ha ammesso.

Vanessa Incontrada dopo gli attacchi sul peso "Rispondo con indifferenza"/ La lotta al Body shaming

L’amore, tuttavia, non si è spento. “Con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La fine non ci sarà”. La sensazione è che dunque i due abbiano deciso di prendersi una pausa, ma che comunque continueranno ad essere profondamente complici per il bene di Isal. In merito ad una nuova storia d’amore, la showgirl non ha osato sbilanciarsi. “Se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro”.

Vanessa Incontrada, assenza del padre e il tormento per gli amore finiti/ "Tra i miei separazione difficile"

Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada: è crisi? L’amore per il figlio

Le cause della crisi tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini ad ogni modo non sono state rese note. Di lui, d’altronde, si sa poco. È un imprenditore toscano, nato nel 1970, direttore artistico di diversi locali a Follonica, località in provincia di Grosseto dove la famiglia ha vissuto in questi anni. In passato invece si è è laureato presso l’Università degli studi di Palermo. È appassionato di sport e animali.

L’uomo aveva già una figlia, Diletta, dalla precedente relazione con Chiara Palmieri. A unire la coppia composta dall’imprenditore e dalla conduttrice comunque, invece, è l’amore per Isal, nato nel 2008. Il bambino è profondamente legato ai suoi genitori. Non ci sono molte informazioni su di lui, anche perché evita di utilizzare molto i social network. Spesso, però, appare su Instagram insieme alla mamma.

"Vanessa Incontrada è incinta?": boom ricerche Google/ Vestito troppo aderente in tv…

© RIPRODUZIONE RISERVATA