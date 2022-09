Rossano Laurini, ex compagno di Vanessa Incontrada/ “Rottura? Momento riflessivo della vita”

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati?

Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada. Dopo 15 anni d’amore, la coppia sta vivendo un momento di crisi come confermato dalla stessa attrice durante un’intervista rilasciata alla stampa. Da diverso tempo si rincorrevano le voci di un momento di stallo tra i due che si sono conosciuti più di 15 anni fa. “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti” – ha detto la conduttrice ed attrice senza però entrare nei dettagli dei motivi che avrebbero causato la crisi con il compagno storico.

Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada e il figlio Isal/ Com'è nata la loro storia?

Anzi la Incontrada ha confessato anche un suo grande desiderio: avere un altro figlio. “Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi dò limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole” – ha detto l’attrice.

Rossano Laurini e Isal, compagno e figlio Vanessa Incontrada/ "Con voi, ho tutto"

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: come si sono conosciuti

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini dopo quindici anni d’amore stanno attraversando un momento di crisi. L’indiscrezione è oramai diventata realtà dopo le dichiarazioni dell’attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana. I due si erano conosciuti tramite amici in comune visto che entrambi erano impegnati in altre reazioni. Una casualità che è stata spesso fraintesa e strumentalizzata con titoloni sui giornali che davano all’attrice della donna che ruba il marito all’amica. Proprio la Incontrada ha sempre specificato: “sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto… Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose, c’è già una frattura. L’amore non si ruba”.

Rossano Laurine e Isàl, compagno e figlio Vanessa Incontrada/ Una relazione impossibile

Dal loro amore è nato il figlio Isal a cui sono entrambi legatissimi e con cui mamma Vanessa ha uno splendido rapporto. Proprio parlando del figlio Isal ha detto: “sa che non ci sono diversità riguardo forme del corpo, colore della pelle, orientamento sessuale, identità di genere. Nessuno lo ha mai preso da parte per spiegargli le etichette, vive tutto con molta naturalezza e libertà. Faccio un esempio ma potrei farne mille: la mia migliore amica è omosessuale, lui ci è affezionato e non ha mai fatto domande. Quando sarà più grande deciderà da solo che cosa vuole fare o essere. Se scoprirà di essere omosessuale o se lo sarà un suo amico… Non è un problema, per me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA