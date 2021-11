Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada e il figlio Isal/ Com’è nata la loro storia?

Rossano Laurini e Isal, sono marito e figlio di Vanessa Incontrada: dal primo incontro al grande amore. Una storia d’amore a lungo criticata quella tra la popolare attrice e conduttrice italo-spagnola e l’imprenditore romano. Il motivo? Quando si sono conosciuti per la prima volta erano entrambi impegnati in altre storie: lui era sposato con Chiara Palmieri, una grandissima amica della Incontrada che all’epoca usciva proprio con il fratello. Uno scambio di coppie verrebbe da dire, visto che qualche anno dopo Rossano dopo aver lasciato la moglie e madre della figlia Diletta decide di seguire il suo cuore. Comincia così la storia d’amore tra Vanessa e Rossano con la modella e conduttrice a lungo additata come l’amica che ruba il marito all’amica.

Proprio Chiara Palmieri in merito alla storia disse: “lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei!”.

Vanessa Incontrada e l’amore per il figlio Isal

Dal canto suo Vanessa Incontrada ha sempre lottato per togliersi di dosso la nomea dell’amica che ha rubato il marito all’amica: “sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto… Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose, c’è già una frattura. L’amore non si ruba”. Dall’amore tra Vanessa e Rossano è nato anche un figlio di nome Isal che è legatissimo alla mamma.

Proprio in occasione del compleanno della mamma, Isal ha voluto farle una bellissima dedica – auguri sui social: “auguri mammina mia. Sei una delle persone più importanti per me. Ti voglio un bene indescrivibile. Tu mi hai sostenuto in tutti questi anni, mi hai aiutato in momenti difficili della mia vita, ma sapevo che quando arrivavi tu mi sentivo al sicuro da ogni pericolo. Non scorderò mai i viaggi che si sono fatti insieme e tutti i momenti più belli. I love you”.

