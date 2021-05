Vanessa Incontrada/ Critiche ricevute sul suo peso, la nascita del figlio Isàl le ha trasformato il corpo

C’è anche Vanessa Incontrada, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore domenicale condotto da Mara Venier con protagonisti i personaggi più in vista del panorama dello spettacolo attuale. Uno di questi è proprio la Incontrada, che interverrà in studio insieme ai colleghi Alessandro Haber e Francesco Pannofino per presentare Ostaggi, il film in uscita questo mese in cui i tre sono stati diretti dall’esordiente Eleonora Ivone. Si tratta solo dell’ultimo lavoro dell’attrice spagnola (è nata a Barcellona dal matrimonio di suo padre con una donna di quelle parti, mentre lui era originario di Roma); l’ultimo lavoro di una carriera costellata di successi a partire dalle passerelle per finire al mondo del cinema. Il suo background, però, rimane quello di modella: sarà per questo che Vanessa ha sempre avuto un rapporto controverso con il suo corpo, al punto tale da rendere noto il suo disagio davanti a milioni di telespettatori in un monologo andato in onda nell’ambito della trasmissione 20 anni che siamo italiani condotta in coppia con Gigi D’Alessio.

In quell’occasione, Vanessa Incontrada ha parlato della sua difficoltà nell’accettarsi per come era, vale a dire con qualche chilo in più, argomento poi ripreso in una discussa intervista rilasciata nel settembre scorso a Vanity Fair: dopo la nascita di suo figlio Isàl, nel 2008, il suo corpo si trasformò molto. Motivo per cui ricevette critiche che lei definisce addirittura “feroci”, crudeli fino all’estremo: “Si dice sempre che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da persone sconosciute. Ero delusa e disorientata: ma perché essere così cattivi?”.

Lo shock più grande fu quello contestuale al suo ritorno sul set: “Nel camper che fungeva da camerino, mi portano i vestiti da provare. Li passo tutti in rassegna e non me ne entra nemmeno uno. Dico, neanche uno. Senza rendermene conto, senza riuscire a controllarmi, scoppio in un pianto così sonoro che mi sentono tutti”. Vanessa Incontrada accenna anche al sostegno che le ha dato uno dei suoi amici, l’attore Giorgio Panariello: “Sa che cosa mi ha aiutato? Non lo scorderò mai. Giorgio Panariello era protagonista con me su quel set. Arriva, mi abbraccia e mi sussurra parole così belle che ricorderò per sempre. L’abbraccio di Giorgio fu come quello di una madre, lo stesso abbraccio che mi viene voglia di dare a me stessa quando riguardo certe apparizioni del passato”. Nel bene e nel male, insomma, quella è un’esperienza che non dimenticherà mai: “Cos’è successo poi su quel set? Quello che succede nella vita di tutte le donne. A volte prendi peso, altre lo perdi. Un mese sei a dieta e vuoi perdere quei tre chili, un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare”.

