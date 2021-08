Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni dopo Paola Massari/ Chi è? Sua manager dagli anni 80

Dagli anni Ottanta in poi, la vita sentimentale di Claudio Baglioni ha subito una rivoluzione molto importante. Il cantautore era sposato con Paola Massari, anche lei volto e soprattutto ‘voce’ nota del mondo della musica, ma dall’’87 in poi qualcosa è cambiato. Baglioni e Paola avevano avuto un figlio, Giovanni, che oggi fa il chitarrista. Ma la presenza di quest’ultimo non bastò a tenerli uniti: nello stesso anno, infatti, Baglioni conobbe Rossella Barattolo, con cui all’inizio instaurò un semplice rapporto di amicizia.

Durante la crisi di Baglioni con la moglie, però, l’amicizia con la Barattolo si trasformò in qualcosa di più. La loro relazione fu resa nota nel 2008, nonostante i due stessero insieme già da tempo (si parla del 1994). Il 2008 fu anche l’anno del divorzio del cantautore dalla moglie Paola.

Chi è Rossella Barattolo

Rossella Barattolo è nata a Taranto il 7 aprile 1958. Cresciuta lontano dall’Italia (la sua famiglia decise di emigrare negli Stati Uniti), si trasferì da sola nel Regno Unito per proseguire gli studi. Rossella è una specialista del settore del marketing, e ha inaugurato il suo percorso lavorativo come impiegata di una multinazionale petrolifera (l’azienda, nello specifico, è una delle più importanti di quest’ambito).

Al 1987 risale il suo incontro con Claudio Baglioni, il primo a proporle di cambiare lavoro per reinventarsi come manager. La donna accetta l’offerta, e d’allora in poi seguirà Baglioni nella sua avventura fatta di concerti ed eventi. Nel 2003, i due hanno deciso di fondare O’Scia, un’organizzazione senza scopo di lucro che per 10 anni è stata dietro al festival di musica leggera di Lampedusa. L’obiettivo di O’Scia, naturalmente, era anche quello di sensibilizzare il pubblico sul delicato tema dei migranti. In seguito, la fondazione ha chiuso i battenti per mancanza di risorse economiche.

