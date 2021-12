Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni/ I primi anni in “segreto”, poi…

Chi è Rossella Barattolo?

Rossella Barattolo è l’attuale compagna del celebre cantautore Claudio Baglioni. I due stanno insieme da diversi anni e sono a tutt’oggi una coppia molto affiatata. Il loro primo incontro risalirebbe alla fine degli anni ottanta, tuttavia i due stanno insieme ufficialmente dal 1994. Claudio Baglioni e Rossella Barattolo hanno tenuto segreta la loro storia d’amore per diversi anni, solo nel 2008 sono usciti allo scoperto rendendo pubblico il loro amore.

Si dice che Rossella sia stata la musa ispiratrice di Mille giorni di te e di me, una delle canzoni più amate di Claudio Baglioni e che ancora oggi si conferma uno dei brani simbolo del suo repertorio. Rossella Barattolo, in passato, ha vissuto negli Stati Uniti e, poi, anche in Gran Bretagna, dove è diventata una specialista del marketing.

Rossella Barattolo e la storia d’amore con Claudio Baglioni: i primi incontri

Prima di innamorarsi di Claudio Baglioni, Rossella Barattolo era una manager di una nota multinazionale del petrolio. Da quando ha conosciuto il cantante, però, ha cambiato strada. E’ stato lo stesso Baglioni a chiederle di occuparsi della sua carriera e di curare i suoi interessi. Quando i due si sono conosciuti, il cantante era ancora legato all’ex moglie Paola Massari, con cui si è sposato nel 1973. Dalla loro storia d’amore nasce Giovanni, il suo unico figlio. Nel momento in cui l’artista si separa dalla moglie, però, si avvicina sempre di più a Rossella Barattolo e nel 94 i due decidono di andare a convivere. Come dicevamo, la loro relazione è stata ufficializzata solo nel 2008, dopo il divorzio da Paola Massari.

