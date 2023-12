Rossella Erra: “A 11 anni ho fatto danza classica, la mia passione”/ “L’incontro con Milly? In uno show e..”

Rossella Erra: “La mia passione? La danza classica”

Rossella Erra, ospite a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle: “Fino agli 11 anni ho fatto danza classica, che amavo tantissimo ma mia mamma ha reputato non dovessi continuare. Perchè alle scuole medie prendevo più che sufficiente e per mia mamma io dovevo prendere otto e nove.”

E ancora: “Ho dovuto abbandonare la passione della mia vita, era l’anno in cui sarei andata sulle punte e non ci sono arrivata.” Per quanto riguarda il suo ruolo di opinionista a Ballando aggiunge: “Io mi faccio trascinare dalle situazioni, mi rendo conto che delle volte sono eccesiva ma non riesco a fermarmi”.

Rossella Erra: “Vi racconto come ho incontrato Milly Carlucci”

Rossella Erra, ospite di Bella Ma’, ha raccontato l’incontro con Carlucci che le ha poi dato il ruolo di giurata popolare nel talent show: “Milly la incontro nel corridoio di una programma pomeridiano insieme a Giancarlo De Andreis. Nel programma pomeridiano in cui ero, ad un certo punto, poiché avevo scritto una lettera nella quale dicevo cosa rappresentava per me Milly, c’era un filo rosso che la legava a mia mamma che era morta l’anno precedente; riiniziando Ballando con le stelle per me significava un po’ riaverla vicino“.

“Queste parole le vengono dette in diretta, lei si siede accanto a me e mi prende le mani in quel momento quelle mani non mi hanno più lasciata. Lei mi ha detto: “Mi dispiace che mamma tua non c’è”. L’ho interrotta e le ho detto: “Non ti dispiacere per me, il fatto che tu riprendi Ballando con le stelle me la fa sentire di nuovo accanto“. Rossella ha poi svelato che in quello stesso pomeriggio è avvenuta la proposta lavorativa della conduttrice.











