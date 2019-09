Rossella Fiamingo: “Io e Luca Dotto ci siamo lasciati”/ “Ora voglio persona matura”

Rossella Fiamingo e Luca Dotto si sono lasciati: lo ha annunciato la stessa schermitrice italiana, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 parlando ai microfoni de “Il Giorno”. Il nuotatore azzurro si accompagna adesso alla modella Greta Zuccarello e la bella catanese ha ammesso:”Sono tornata single da poco più di un mese, è vero”. Era da ormai qualche tempo che i due sportivi non si facevano immortalare insieme e soprattutto non pubblicavano foto sui social, motivo per cui si sussurrava di una possibile crisi tra i due ora confermata in via ufficiale dalla stessa Rossella Fiamingo. La schermitrice, in linea con la sua professione, non ha mancato di riservare una stoccata all’ormai ex fidanzato:”Da adesso in poi starò ben attenta a scegliere le persone da avere al mio fianco. Non voglio più sbagliare, cercherò una persona che prima di tutto mi rispetti e che sia matura. Ora mi godo gli amici e vivo la mia vita da single”.

ROSSELLA FIAMINGO E LUCA DOTTO SI SONO LASCIATI

Nel corso della sua intervista a “Il Giorno”, oltre a confermare la fine della sua storia d’amore con Luca Dotto, la schermitrice Rossella Fiamingo ha parlato anche del suo rapporto con i social network in qualità di personaggio pubblico:”A me fa piacere avere dei sostenitori e sentire il loro supporto, condivido con loro i miei allenamenti, le gare e alcuni momenti di svago. Per i nostri appassionati a volte è difficile seguire le gare in quanto spesso non sono trasmesse in tv, grazie ai social riescono a rimanere aggiornati. Ma c’è un aspetto negativo: tu puoi gestire te stesso, ma non puoi gestire gli altri. Sono sempre più in aumento i fenomeni da tastiera. E anche se mi piace aggiornare i miei follower, credo che nei social non si debba mettere proprio tutto quello che si fa. Credo che i momenti più intensi si debbano vivere, non condividere”. Difficile darle torto, anche alla luce della vicenda che di recente ha visto protagonista la sua collega atleta Alessia Orro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA