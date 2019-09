Alessia Orro: arrestato stalker pallavolista/ Incubo finito per la 21enne della Unet

E’ stato arrestato lo stalker della pallavolista Alessia Orro. Come riferito in queste ultime ore dai principali organi di informazione online, la polizia di Busto Arsizio, nota cittadina lombarda in provincia di Varese, ha messo le manette ad un uomo di 53 anni, portato in carcere con le accuse di stalker. L’arrestato aveva perseguito per diverso tempo la nota giocatrice originaria di Oristano (Sardegna), nazionale italiana di proprietà della Unet Yamamay. In base a quanto emerso pare che il 53enne di cui sopra sarebbe un lavoratore professionista originario della provincia di Novara (in Piemonte), e avrebbe appunto perseguitato per diversi mesi la 21enne pallavolista, tampinandola in particolare sui social, con continue richieste di appuntamenti. L’uomo faceva inoltre sentire la sua presenza asfissiante dicendo presente ad ogni evento e/o partita della squadra di pallavolo di Busto Arsizio.

ALESSIA ORRO, ARRESTATO LO STALKER DELLA PALLAVOLISTA

Grazie ad un abbonamento vip non mancava mai ad un appuntamento, ed inoltre, riusciva pressoché sempre a soggiornare nello stesso hotel in cui dormivano le giocatrici. Non contento, le inviava spesso e volentieri mazzi di fiori, continuando a farle una corte che la stessa non gradiva, come specificato più volte. Il culmine è giunto quando l’arrestato è arrivato a chiedere degli incontri sessuali alla Orro, pedinandola e minacciandola. Come detto sopra, la 21enne azzurra aveva più volte fatto presente al suo stalker che non intendeva assecondare le sue richieste, e di stargli lontano, ma lo stesso ha insistito fino agli arresti di queste ore. L’arresto è avvenuto presso l’aeroporto di Malpensa, dove l’uomo era appena giunto da Olbia, a seguito proprio di una trasferta per seguire la pallavolo di Busto. Dopo accertamenti delle forze dell’ordine si è scoperto che il 53enne aveva già perseguitato in passato altre donne, ed era stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di due coltelli.

