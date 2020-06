Rosy Abate 2 / Anticipazioni 28 giugno: al via le repliche della fiction

ROSY ABATE 2, LA FICTION

Rosy Abate 2 è pronta per sbarcare con le repliche nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 28 giugno 2020. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo “Io sono Leonardo Abate“. Possiamo già intuire che cosa succederà nel corso della puntata: Rosy, ormai uscita dal carcere, è pronta per rintracciare il figlio che ha lasciato diversi anni prima. Ritroveremo infatti il personaggio di Giulia Michelini sei anni dopo gli eventi raccontati nel corso della precedente stagione, ormai libera dal carcere e con la possibilità di cambiare vita, inserirsi nella società. Non cambieranno tuttavia alcune dinamiche: la Regina di Palermo sembra davvero cambiata, ma fino a che punto potrà resistere agli eventi? Soprattutto quando Leonardo, interpretato da Vittorio Magazzù, finirà nella spirale di Costello, un camorrista. Fra vecchi volti e nuovi arrivi, troveremo inoltre Claudio Gioè come guest star, per la traccia del passato di Rosy e per il suo personaggio di Ivan Di Meo. Ci sarà anche Sandro Pietrangeli, grazie al volto di Giordano De Plano, mentre il nuovo nemico della Abate verrà interpretato da Davide Devenuto. Ritroveremo anche una nostra vecchia conoscenza, Filippo De Silva, come sempre grazie all’artista Paolo Pierobon.

Nella fiction Rosy Abate 2 Leonardo poi si innamorerà di Nina, la figlia di Costello, che avrà il volto di Maria Vera Ratti. Compaiono inoltre gli attori Giovanni Amura, Vincenzo De Michele, Gianluca Di Gennaro e Daniela Virgilio. Per quanto riguarda la trama, assisteremo ad un’evoluzione della protagonista. Il carcere le ha davvero permesso di fare i conti con il proprio passato: un tempo c’era la famiglia in primo piano, ovvero la mafia. Adesso invece c’è il figlio e quella famiglia che non è mai riuscita a costruire con Leonardo. Dovrà fare i conti però anche con il ritorno della sorella, interpretata da Paola Michelini, e messa alle strette sarà obbligata a ritornare a calcare le scene mafiose pur di difendere il figlio. Non mancherà il testa a testa con le autorità, uno degli elementi base della fiction, che la porteranno persino a conoscere un nuovo e grande amore.

ANTICIPAZIONI DI ROSY ABATE 2 DEL 28 GIUGNO 2020

EPISODIO 1, “IO SONO LEONARDO ABATE” – A sei anni di distanza dal suo arresto, Rosy viene rilasciata per buona condotta. Grazie al suo cambiamento, ottiene anche l’affidamento di Leonardo, il figlio che non vede da anni e che ora è un adolescente. Il ragazzo lavora infatti a Napoli come meccanico e fa qualche serata come cameriere. Durante uno dei suoi turni serali, si imbatte in Nina, la figlia di un camorrista che rischia di essere violentata da alcuni ragazzi. Dopo averla salvata, Leonardo farà la conoscenza del padre, don Costello, che lo prenderà sotto la propria ala protettiva. Soprattutto quando il ragazzo si rivolgerà a lui per risolvere un guaio con uno spacciatore. Intanto, Rosy continua a pensare alle parole di Regina: la sorella cerca di convincerla con ogni mezzo che in realtà Leonardo non sia suo figlio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA