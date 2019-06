Rosy Abate, prima puntata/ Su Canale 5 il ritorno della Regina di Palermo (Replica)

In attesa degli episodi della seconda stagione, martedì 25 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda la replica della prima puntata di Rosy Abate, la serie spin off di Squadra Antimafia, totalmente dedicato al personaggio più famoso della fiction di canale 5 e che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con le sue avventure. A vestire i panni di Rosy Abate, soprannominata la Regina di Paermo, è ancora Giulia Michelini che, nei panni della mafiosa più famosa di Palermo, ha conquistato il cuore del pubblico. In Rosy Abate – La serie, la Michelini interpreta un personaggio diverso da quello visto in Squadra Antimafia, ma che nel corso delle puntate, riacquista la sua vera natura.

ROSY ABATE, PRIMA PUNTATA: NUOVA VITA PER LA REGINA DI PALERMO

Nella prima puntata della fiction, Rosy Abate vive a Finae igure dove si è trasferita dopo l’esplosione della pompa di benzina a Catania il 29 maggio 2015 in cui tutti pensavano fosse morta. Dopo il tragico evento, Rosy ha cambiato totalmente vita dicendo addio alla mafia e costruendosi una nuova identità. Rosy Abate è così diventata Claudia Lodato in onore della sua nemica-amica Claudia Mares. Lavora come commessa in un supermercato ed è fidanzata da un anno con Francesco, uomo premuroso e affidabile che la ama senza conoscere la sua vera identità. Un giorno, però, il passato torna a bussare alla sua porta. Dopo il turno di lavoro, mentre si trova nel parcheggio aziendale, viene fermata da due mafiosi, i fratelli Mirko e Stefano Sciarra che le dicono di avere qualcosa di molto importante per lei. Rosy scappa e torna a casa dal fidanzato cercando d’ignorare l’accaduto, ma quando visiona il contenuto di una penna USB che le avevano lasciato i due mafiosi, tutto cambia.

ROSY ABATE, PRIMA PUNTATA: LEONARDO E’ VIVO

Nel filmato che le hanno lasciato i due fratelli mafiosi, Rosy Abate vede un bambino di nome Leonardo, come il figlio, giocare con alcuni amici. Su sua richiesta, Filippo De Silva controlla la tomba di Leonardino e rivela alla Regina di Palermo che il corpo seppellito è quello di un altro bambino. Rosy ha ora un motivo per tornare ad essere la Regina di Palermo e utilizzare i metodi mafiosi: ritrovare suo figlio. Per farlo decide di aiutare i fratelli Sciarra a recuperare alcune casse di droga non sapendo che sulle tracce degi Sciarra c’è Luca Bonaccorso, vicequestore di polizia e migliore amico di Francesco che viene ucciso da Mirko Sciarra. Per Rosy è l’inizio di una nuova avventura che la riporta al passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA