Rosy Chin, commenti “hot” al Grande Fratello 2023/ “Quei pochi cactus che ho visto…”, e la regia stacca!

Grande Fratello 2023, Rosy Chin hot sulle “dimensioni” dei cinesi

Al Grande Fratello 2023 le nuove regole imposte dai vertici alti di Mediaset prevedono rispetto e buon gusto, nelle dichiarazioni e nei comportamenti, affinché il trash non sia di casa in quel di Cinecittà. In questi primi giorni di reality, i concorrenti stanno cercando di adattarsi a queste nuove linee-guida, evitando di incappare in scivoloni o gesti che possano ledere la sensibilità del pubblico. Vige la massima attenzione in tutto ciò che si fa e in tutto quello che si dice, pena i rimproveri degli autori.

Ed è un po’ quello che è capitato nelle scorse ore a Rosy Chin. La concorrente e chef, seguitissima sui social, si è lasciata andare ad alcuni commenti sulla comunità cinese e, in particolare, sulle “dimensioni” degli uomini cinesi. Chiacchierando con alcuni coinquilini in cucina, la gieffina ha introdotto un argomento decisamente hot, parlando delle parti intime degli uomini e giocando sulla metafora del “cactus”: “Io non ho visto un’enciclopedia di cactus. Però quei pochi cactus che ho visto, scientificamente è comprovato che non è che siamo…“.

Rosy Chin, discorso piccante con i concorrenti: la regia interviene e censura

Il “siamo” è chiaramente riferito alla comunità cinese e alle leggende metropolitane sulle “dimensioni” degli uomini cinesi, considerati poco dotati. Il discorso di Rosy Chin ha catturato l’attenzione di alcuni coinquilini del Grande Fratello 2023, che le hanno chiesto conferma su quello che generalmente si pensa a riguardo di questi dettagli intimi. La chef ha spiegato che è una questione anatomica: “È una questione di anatomia. Come è vero che i ragazzi di colore…“.

A quel punto, però, la concorrente è stata ripresa dagli autori, intervenuti prima che il discorso si addentrasse in un tunnel hot e non conforme alle nuove linee-guida del reality nel segno della sobrietà. Nel video, che ha fatto il giro del web, si sente la regia rimproverare Rosy Chin attraverso il microfono, per poi staccare direttamente l’audio, censurando il proseguo del suo discorso.













