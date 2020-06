Rosy Lucchetti, Cavaliere della Repubblica in lacrime/ “Grata a operatori del 118”

Pubblicità

Si è commossa con grande spontaneità e genuinità di fronte alle telecamere de “La Vita in Diretta” Rosy Lucchetti, uno dei nuovi 57 Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, nel riascoltare le parole da lei dedicate in una lettera agli operatori sanitari del 118. La donna, cassiera presso l’Ipercoop “Mirafiore” di Pesaro, ha donato loro tre tessere prepagate da 250 euro ciascuna per fare un dono e “riempire il cuore a questi angeli”. Le sue parole sono state lette nel corso della puntata odierna della trasmissione condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano e, nel riascoltarle, Rosy Lucchetti si è sinceramente abbandonata alle lacrime e al più classico dei groppi in gola: “Mi commuovo molto, perché queste parole risvegliano un momento, uno stato d’animo, un’emergenza. Quando si fanno le donazioni si fanno in silenzio, senza dire niente a nessuno. Mi riempiono il cuore, sento il bisogno di farlo”. La dipendente del supermercato ha raccontato di avere scritto quella missiva a tarda sera, consegnandola il giorno dopo insieme alle tre card, spendibili presso il punto vendita nel quale presta quotidianamente servizio. “Dopo due giorni una mia collega mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che ero finita sul giornale: non potevo crederci, mi ero firmata solo Rosa… Non potevo pensare che sarebbero risaliti a me”. Commovente la sua dedica al 118: “Quando passerete questa carta, magari per comprarvi una lasagna o i cannelloni, quello sarà il mio abbraccio a tutti voi”.



