Rosy Marrone, chi è la moglie di Bruno Arena/ “Dopo ictus, alle nozze d’argento lo sorpresi con..”

ROSY MARRONE, CHI E’ LA MOGLIE DI BRUNO ARENA?

Chi è Rosy Marrone, la moglie del compianto Bruno Arena, il comico del duo dei “Fichi d’India” scomparso prematuramente qualche giorno fa all’età di 65 anni? Questo pomeriggio, nel salotto tv di “Verissimo”, la storica compagna del cabarettista milanese, assieme al figlio Gianluca (che per primo aveva dato notizia della morte del padre) e a Max Cavallari (l’altra metà della coppia comica che un tempo spopolava a “Zelig”) saranno ospiti di Silvia Toffanin per ricordare Bruno e ringraziare anche tutti coloro, tra amici, fan ed ex colleghi che hanno mostrato loro un immenso affetto in queste ultime due settimane.

Di Rosanna Marrone, ma per tutti Rosy, presenza silenziosa ma costante nella vita di Bruno Arena non sappiamo molto: solo negli ultimi giorni si è scoperto qualcosa di più della donna che non solo lo ha reso padre due volte con la nascita di Gianluca e Lorenzo ma gli è stata vicina negli ultimi nove anni, ovvero da quel drammatico febbraio 2013 quando il cabarettista meneghino ma di origini siciliane fu colpito da un’emorragia cerebrale mentre stava registrando una puntata di “Zelig”. “Io di lui ero gelosissima all’inizio” aveva confessato candidamente Rosy a proposito del marito durante una ospitata a “Domenica Live” e svelando qualche dettaglio degli inizi del loro amore: “Ci siamo incontrati nel 1987 e mi ha chiesto di sposarlo dopo soli quindici giorni: e io ho detto sì…”.

ROSY MARRONE, “IL GIORNO DELL’ICTUS AVEVO UNA BRUTTA SENSAZIONE E…”

Nel ricordare la sua lunga storia con Bruno Arena, Rosy Marrone spesso si è mostrata ironica come il suo compagno: oltre a confessare che la sua gelosia agli inizi era dovuta alla paura che qualcuna glielo portasse via, ha aggiunto pure di aver detto sì alla sua richiesta di sposarlo “quando è diventato famoso, ovviamente! Ma ho imparato a non essere più gelosa di lui, sennò guai…”. Da lì poi tanti anni assieme prima di quel maledetto giorno del 2013 quando la loro vita è cambiata: “Quel giorno dal mattino avevo una brutta sensazione, c’era come questo alone di tristezza e Bruno era preoccupato per la registrazione… Mi disse che aveva litigato con un autore e io lo tranquillizzai”: poi l’emorragia, il coma e il risveglio dopo diversi giorni.

“Fu un’infermiera a dirmi che si era svegliato e non era scontato che succedesse” aveva ancora ricordato Rosy Marrone, rivelando alcuni dettagli privati di quel momento in cui Bruno Arena era tornato alla vita e di cui poi ha anche parlato nel bel libro “Domani ti porto al mare”. Da lì anche la decisione, due anni dopo quell’incidente, di risposarsi rinnovando di fatto le promesse nuziali ma nella chiesetta della clinica dove il comico era ricoverato. “Le nozze d’argento le abbiamo dovute rimandare ma non cancellare dopo che è successo quel che è successo”: tuttavia la coppia aveva voluto una festa vera e propria per quello che era un nuovo matrimonio: “In quell’occasione ho indossato il mio abito da sposa, senza che Bruno lo potesse immaginare: ed è stato come rivivere quel giorno lontano con la stessa felicità”.











