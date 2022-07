Rottweiler azzanna bimba di 2 anni a Napoli/ Piccola in arresto cardiaco: gravissima

Versa in gravissime condizioni fisiche una bimba che è stata aggredita in quel di Napoli da parte di un cane di razza Rottweiler. Come riferito da numerosi organi di informazione online in queste ultime ore, a cominciare da Repubblica, la piccola vittima ha solo due anni e mezzo e al momento si trova ricoverata in condizioni molto gravi, in prognosi riservata presso l’ospedale Santobono di Napoli. Le notizie emerse non sono ancora certe, e secondo quanto scrive TgCom24 è probabile che il cane fosse di un parente.

La bimba, che compirà 3 anni il prossimo novembre 2022, era stata prima ricoverata presso il Maresca di Torre del Greco nella serata di ieri, e viste le gravi condizioni a seguito delle ferite successive un morso di un Rottweiler, è stata poi portata al Santobono. L’episodio si è verificato in quel di via Montedoro, come detto sopra, forse nella casa di un parente o di un conoscente della famiglia della vittima. La piccola di quasi tre anni avrebbe subito in particolare una grave ferita all’addome e al torace: subito dopo l’aggressione sul luogo sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno prestato le prime cure per poi trasportare d’urgenza la piccola nel nosocomio più vicino, dove sarebbe giunta in arresto cardiaco.

ROTTWEILER AGGREDISCE BIMBA DI NAPOLI: APERTA INDAGINE

Nel contempo è stata aperta un’indagine da parte degli agenti del commissariato di Torre del Greco. Purtroppo non è il primo episodio che si verifica di questo tipo, e solamente lo scorso mese di giugno una bimba, in questo caso di sei anni, era stata aggredita al volto sempre da un cane di razza Rottweiler, e poi ricoverata in condizioni fisiche gravissime presso l’ospedale di Como.

Ovviamente, come ripetiamo spesso e volentieri in questi casi, la colpa non è mai dell’animale, ma dell’educazione che lo stesso felino riceve. Tenendo conto che si tratta di animali estremamente forti e dal morso micidiale, è fondamentale che gli stessi ricevano un’educazione consona all’ambiente in cui vivono ancor di più se in mezzo a dei minori.

