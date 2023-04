Rottweiler sbrana e uccide 53enne di Imperia/ Le urla disperate: “Salvatemi”

Una morte terribile quella di Patrizia La Marca, uccisa e sbranata dal cane del fratello, un Rottweiler. L’episodio, come riferito dall’edizione online del Corriere della Sera, si è verificato di preciso in quel di Imperia, nota cittadina ligure, e a nulla le forze dell’ordine hanno potuto per impedire che il cane uccidesse la 53enne. Stando alla ricostruzione, la vittima aveva appena dato la ciotola con il cibo al cane, quando il Rottweiler, inspiegabilmente, le si è rivoltato contro, mordendola e poi sbranandola.

Una volta lanciati i soccorsi, i carabinieri hanno cercato di salvare la donna, ma il molosso ringhiava e inizialmente è risultato impossibile avvicinarsi; ad un certo punto un militare è stato costretto a sparare all’animale con la pistola d’ordinanza, ma Patrizia La Marca, nella vita dirigente di un marchio della grande distribuzione, era già in condizioni disperate: gravissima è stata trasportata in ospedale dove è morta poco dopo il ricovero. L’episodio è avvenuto di preciso nella giornata di mercoledì in quel di Soldano, in provincia di Imperia, e a lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito le urla disperate della donna “Salvatemi”, mentre il Rottweiler la dilaniava.

ROTTWEILER UCCIDE 53ENNE IMPERIA: CANE IN UN CANILE

I medici dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, hanno tentato in ogni modo di salvare la vita alla donna, ma la stessa aveva subito lesioni a testa, addome, spalla e braccia, e alla fine è deceduta. La donna stava assistendo il Rottweiler da giorni dopo che il fratello era in vacanza, e mai prima d’ora l’animale aveva manifestato segni di squilibrio.

In seguito sono giunti sul luogo i veterinari dell’Asl 1 di Imperia che hanno sedato il cane, dopo di che lo hanno trasferito presso un canile di Sanremo. Il molosso non verrà comunque abbattuto, così come previsto per legge, fanno sapere da Imperia: un istruttore cercherà di recuperarlo.

