Roy, il cane di Elettra Lamborghini, è morto/ “Non ho pace in questo periodo..”

Roy, il cane di Elettra Lamborghini, è morto all’improvviso lasciando la bella ereditiera senza parole. In questo periodo le cose non vanno molto bene alla cantante e influencer tanto che proprio alla vigilia del suo esordio all’Isola dei Famosi 2021 come opinionista ha scoperto di avere il Covid e adesso che era in attesa del tampone per capire se tutto fosse finito o meno, ecco arrivare la brutta notizia. Il suo Roy è morto, quel cane che proprio nella prima puntata dell’Isola aveva dato spettacolo rimanendo coricato a dormire mentre la sua padroncina stava debuttando in collegamento da casa. In molti avevano notato il piccolo Roy e il suo comportamento tanto da finire in diversi meme che la stessa cantante ha poi condiviso sui social e nelle storie su Instagram e oggi la brutta notizie.

Roy, il cane di Elettra Lamborghini, è morto

Due giorni dopo il “debutto” all’Isola dei piccolo Roy, Elettra Lamborghini ha annunciato la sua morte al grido di: “Chiunque tu sia smetti di tirarmela dietro” parlando proprio di questo periodo non molto positiva. Elettra Lamborghini ha poi condiviso una foto inedita del cane Roy di cui porta l’iniziale del nome sul corpo. L’influencer è infatti una grande amante degli animali tant’è che sul corpo porta le iniziali di Theodore, Jaqueline (anche lei morta nelle scorse settimane), Anthalya, Fatthy e poi Roy. Cosa ne sarà adesso di Roy, cos’altro rivelerà Elettra Lamborghini oggi nel pomeriggio in attesa del tampone ufficiale di domani?

