Royal Family divisa al matrimonio del duca di Westminster/ William sarà testimone, Harry grande assente…

Royal Family, si attende il matrimonio dell’anno 2024 di Hugh Grosvenor

Per la cronaca del gossip targato Royal Family, si avvicina il matrimonio del ricco

Hugh Grosvenor, settimo duca di Westminster, prossimo a convolare a nozze con la promessa sposa, Olivia Henson. Quello delle nozze in arrivo previste per la prossima stagione primavera -estate 2014 può dirsi tra gli eventi di cronaca rosa più attesi, relativamente alle anticipazioni concernenti la grande famiglia regale made in UK, nel nuovo anno appena cominciato , il 2024. E il matrimonio, quindi, sarà anche l’occasione di un evento di costume per la Royal family, dal momento che é previsto un fitto parterre di invitati regali, come il Re Carlo III, la regina Camilla e il principe William. Quest’ultimo, a quanto pare con la stretta partecipazione regale del principino George assumeranno un ruolo di prestigio per i celebrativi.

Tuttavia, si attenziona tra gli spoiler dell’evento, la grande assenza del principe Harry, che a quanto pare non sarebbe figurante nella lista degli invitati al matrimonio. Per i giornali e siti web di stampa di risonanza internazionale, Hugh Grosvenor, 32enne settimo duca di Westminster, é per antonomasia lo scapolo d’oro nel Regno Unito. Questo, soprattutto alla luce della eredità beneficiata nel titolo alla morte del padre, Gerald Grosvenor, che avveniva nel 2016. Il promesso sposo vanta un patrimonio stimato almeno 10 miliardi di sterline.

Secondo i tabloid Hugh deve la sua fortuna anche ai minuziosi investimenti effettuati in circa 60 città del mondo, compresi gli affari registrati nella Silicon Valley. Il duca, stando ai dati che si raccolgono delle sue operazioni di affari, sarebbe proprietario di 300 acri situati nelle aree più lussuose di Londra, come Belgravia e Mayfair, ma anche di opere d’arte di pregevole valore, come Rembrandt e dei Valazquez. Il networth supererebbe nel caso di Hugh Grosvenor perfino quella di Re Carlo III e del principe William, per ciò che concerne la Royal Family.

Grosvenor sposa Olivia Henson

Per ciò che concerne la sua formazione, il promesso sposo Grosvenor ha studiato all’Università di Newcastle (non ha frequentato Eton, come la maggior parte dei ragazzi del suo rango) e lavora nel Grosvenor Group, l’azienda della sua famiglia, oltre a dirigere la Westminster Foundation, che si occupa in particolar modo dei giovani in difficoltà da 0 a 25 anni.

Il 7 giugno 2024 Grosvenor é atteso al matrimonio con Olivia Henson, 31 anni, figlia dell’agente di cambio Rupert Henson e della moglie Caroline. Olivia è una discendente del quinto duca di Rutland, John Manners, storico politico e rampollo di una tra le antiche dinastie britanniche, le cui origini risalirebbero addirittura a Giovanni Plantageneto, primo duca di Lancaster (fu proprio il fondatore del casato dei Lancaster) e figlio di Edoardo III d’Inghilterra.











