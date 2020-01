ROYAL RUMBLE 2020/ Wrestling WWE, info streaming video tv: Bayley contro Lacey Evans!

Il wrestling WWE torna a dare spettacolo con la Royal Rumble 2020, primo grande show del nuovo anno che si terrà nella notte italiana tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio. Al Minute Maid Park di Houston, in Texas, tra poche ore andrà infatti in scena il pay-per-view della “rissa reale”, ovvero i due incontri, uno maschile ed uno femminile, in cui 30 partecipanti per match si contenderanno la possibilità di una sfida titolata a Wrestlemania 36 e l’opportunità quindi di sfidare rispettivamente i detentori del WWE Championship e dello Universal Championship oppure del Raw Women’s Championship e dello Smackdown Women’s Championship. Nel corso della serata potremo però assistere anche ad altri duelli interessanti come quello tra la campionessa di Raw Becky Lynch ed Asuka per la cintura o quella tra il Fiend Bray Wyatt e Daniel Bryan per il titolo del brand blu. Derby messicano tra Andrade ed Humberto Carrillo per lo United States Championship ed ennesimo capitolo nel confronto tra King Corbin e Roman Reigns in un Falls Count Anywher match. Ricordiamo inoltre che a fare il suo ingresso come primo lottatore nella Royal Rumble maschile di quest’anno ci sarà Brock Lesnar ed i rumors raccontano pure di qualche comparsata a sorpresa, come quella di Edge.

ROYAL RUMBLE WRESTLING 2020, INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view WWE Royal Rumble 2020 andrà in onda in diretta dalle ore 01:00 italiane nella notte tra domenica 26 gennaio e lunedì 27 gennaio acquistando l’evento su Sky Primafila, con il codice 747474, per tutti i possesssori del decoder della piattaforma satellitare. La “Rissa Reale” non sarà invece visibile per chi possiede l’abbonamento con il digitale terrestre. Chi vorrà tranquillamente rivedere lo show in un secondo momento, senza quindi stare alzato per tutta la notte, potrà sintonizzarsi sui canali di Sky Sport nei giorni successivi a partire da lunedì 27 gennaio al 30 gennaio con tre repliche al giorno alle ore 10:00, 15:00 e 20:00, oltre a poterlo selezionare on demand. Come di consueto, lo show sarà visibile anche tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network, la piattaforma della compagnia di Stamford che offrirà lo show in maniera gratuita a tutti i nuovi abbonati. Attraverso gli account Twitch, Twitter, Facebook e Youtube della WWE, come sempre prima dell’evento ufficiale, verrà inoltre trasmesso il Kickoff, della durata di un’ora, con uno o due dei match in programma e diversi ospiti pronti ad offrire i loro pronostici.

BRYAN CONTRO WYATT PER LO UNIVERSAL CHAMPIONSHIP

Nel corso della notte potremo assistere anche ad alcuni incontri singoli e di assoluto valore alla Royal Rumble 2020. Il Fiend Bray Wyatt, campione universale in carica, è pronto ancora una volta a sfidare Daniel Bryan sul ring dopo averlo già affrontato qualche mese fa in un match a senso unico in favore del lottatore mascherato. Trasformato dalle macchinazioni di Wyatt ed ora tornato ad entusiasmare il suo pubblico ripristinando non solo il vecchio look ma anche lo “Yes Movement”, Daniel Bryan vuole strappare la cintura al rivale, finora apparso imbattibile nelle sfide a cui ha preso parte sia con la maschera che a volto scoperto. Un altro titolo maschile in palio nella serata è lo United Stats Championship detenuto da Andrade. Il messicano, dopo aver difeso la sua cintura in un ladder match contro Rey Mysterio, se la vedrà con il connazionale Humberto Carrillo ma bisognerà stare in ogni caso ben attenti al possibile inserimento della manager di Andrade, ovvero quella Zelina Vega che lo ha aiutato a raggiungere il successo in una miriade di occasioni. Il Falls Count Anywherer match tra Roman Reigns e King Corbin aggiunge un nuovo capitolo a questa rivalità che pare ormai non finire mai ed il rientrante Sheamus vuole sottolineare il ritorno del Celtic Warrior ai danni della vittima sacrificale Shorty G.

BECKY LYNCH E BAYLEY RISCHIANO

Detto dei match singoli maschili, la Royal Rumble sarà teatro di grandi incontri anche per il wrestling femminile. Il titolo del brand rosso di Raw verrà infatti difeso dalla campionessa Becky Lynch dalle grinfie di Asuka, già detentrice di una delle due cinture del WWE Women’s Tag Team Championship insieme con la compagna Kairi Sane. La giapponese delle Kabuki Warriors desidera infatti di diventare “Asuka-2-Belts”, soprannome che fa il verso a quello dell’irlandese coniato ai tempi di Wrestlemania 35 lo scorso anno, da ormai diverse settimane ma la Lynch non ha alcuna intenzione di lasciar spazio a qualcun altro, magari portandosi il titolo fino al mega evento di Tampa. Parlando invece dello Smackdown Women’s Championship, anche la campionessa Bayley ha dato grande spettacolo ultimamente per tutelare il suo titolo finito nel mirino di Lacey Evans. L'”Insolente bellezza del sud”, supportata a tratti da Dana Brooke, ha voluto e dovuto dimostrare come realmente si dovrebbe comportare una donna di classe rispetto all’atteggiamento tenuto dalla Bayley, la quale non ha mai esitato ad aggredire la rivale anche alle spalle con il supporto dell’amica del cuore Sasha Banks. I ruoli di heel e face si sono invertiti per Lacey Evans e Bayley ed ora non è da escludere che possa essere arrivato il momento dell’ex marine di vestire i panni di campionessa.

LE DUE ROYAL RUMBLE

La trentatreesima edizione della Royal Rumble, come di consueto, potrebbe regalare qualche apparizione a sorpresa nell’elenco dei 60 partecipanti considerando sia le sfide femminili che quelle maschili. Per quanto riguarda l’incontro tra gli uomini, fino a questo momento sono stati annunciati 25 lottatori ed ha sicuramente creato scalpore il fatto che sarà il WWE Champion Brock Lesnar ad aprire le danze con il numero uno. Da tenere d’occhio senza dubbio le mosse dell’autoproclamatosi “Monday Night Messiah” Seth Rollins, il quale potrebbe contare sull’aiuto del neodiscepolo Buddy Murphy, la nuova partnership tra i vecchi alleati The Miz e John Morrison, al rientro in WWE in queste settimane, la voglia dei veterani Randy Orton e Rey Mysterio ed ovviamente pure Braun Strowman. I New Day saranno presenti con Kofi Kingston e Big E così come gli Heavy Machinery con Otis e Tucker mentre non è del tutto chiaro se Roman Reigns e King Corbin prenderanno parte alla rissa reale oltre al loro match vero e proprio. In attesa di scoprire se potremo tornare a vedere pure Edge sul ring, le superstar non arriveranno solo da Raw e Smackdown ma pure da NXT. Il brand sotto la guida di Triple H si prepara a regalare qualche chicca non solo tra i maschi. Rimane infatti ancora quasi tutto da definire l’elenco delle donne che si sfideranno nella Royal Rumble femminile, in cui, finora, si sono fatte avanti soltanto alcune wrestler come Charlotte Flair, Alexa Bliss, e l’amica Nikki Cross, Natalya, Mandy Rose e Sonya Deville.



© RIPRODUZIONE RISERVATA