Rudolf Hunziker, padre Michelle Hunziker/ “L’alcol lo trasformava: spaccava le cose”

Rudolf Hunziker è il padre di Michelle Hunziker ed ex marito della madre Ineke. 27 anni d’amore e poi la separazione come ha raccontato la stessa Michelle: “mia mamma è stata con cui 27 anni, gli è stato accato perchè lo amava tantissimo”. Una separazione che ha fatto stare molto male la conduttrice e showgirl che essendo molto piccola si è ritrovata a dover decidere da che parte stare. “Sono nata tardi, quando avevo 11 anni non ce l’ha più fatta e si è separata da lui. Per me, come ogni bambino, è iniziato il calvario: la legge svizzera mi ha costretto a scegliere con chi stare. Un trauma che non scorderò mai: col cuore spezzato scelsi la sicurezza, mia madre” – ha confessato a L’intervista di Maurizio Costanzo. Il rapporto col padre è stato quindi segnato da questa scelta anche se poi nel corso degli anni la conduttrice si è riavvicinata molto a lui. Di professione pittore, Rudolf Hunziker è presente in diverse immagini pubblicate dalla Hunziker tra cui uno scatto che li ritrae al mare. Un ricordo che la conduttrice conserva ancora oggi: “guardate mio padre dietro com’è compiaciuto! Era finalmente riuscito ad imprigionarmi dopo averlo fatto andare fuori di testa perchè scappavo sempre! Andare al mare con me non era così ‘rilassante’ mi dicono”.

Rudolf Hunziker e il problemi di alcolismo. Michelle Hunziker: “si trasformava”

La vita di Rudolf Hunziker è stata segnata anche da un dipendenza da alcol. A rivelarlo è stata la figlia Michelle Hunziker che, ospite de L’Intervista da Maurizio Costanzo, ha raccontato: “di giorno da sobrio, sottolinea la conduttrice a L’Intervista di Maurizio Costanzo, “si trasformava quando beveva. L’ho capito quasi subito, gli prendeva male: si arrabbiava, spaccava le cose in casa. Da bambina sono sempre riuscita a scindere le due cose, guardando solo la parte bella”. La separazione dei genitori l’ha portata poi a vivere con la madre Ineke, anche se Michelle non nasconde di aver sofferto davvero tanto per l’assenza del papà. Il rapporto col padre è cresciuto col tempo; anzi papà Rudolf è stato determinante in un momento della sua vita come ha confessato dalle pagine del settimanale Chi: “mi ha dato una svegliata in un periodo devastante. Se oggi sono felice, lo dico a bassa voce, ringrazio anche mio padre”. Purtroppo Rudolf Hunziker è morto e parlando del vizio dell’alcol, Michelle ha detto: “è una ferita incredibile che non volevo più ammettere di averla, dunque l’ho messa sotto il tappeto”. Una ferita che per fortuna è riuscita in parte a curare visto che poco prima della morte del padre si sono riavvicinati: “andare da mio padre ad abbracciarlo e non giudicarlo. Ho fatto così e ritrovai mio padre”.



