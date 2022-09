Rudy Londoni, chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti/ “L’ho beccato in macchina…”

Rudy Londoni e Patrizia Rossetti, il matrimonio nel 2012 e…

Rudy Londoni è l’ex marito di Patrizia Rossetti, concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Patrizia è stata legata per molti anni a Rudy Londoni storia che è però finita. Il matrimonio era stato celebrato nel 2012, ma tutto è poi sfumato appena 6 anni dopo. Come da lei raccontato, Patrizia e Rudy si erano conosciuti nel 2006, quando la conduttrice aveva già 46 anni. In un’intervista, la conduttrice aveva rivelato: “Dall’amicizia è nato qualcosa di più. Abbiamo deciso di sposarci. [..] Poi si sono creati silenzi. Ho iniziato a sentirne la pesantezza. A qualsiasi età si deve ricominciare”. Patrizia e Rudy si erano conosciuti sul set di una televendita televisiva. Patrizia Rossetti ha deciso di porre fine al matrimonio dopo sette anni d’amore.

In un’intervista al Settimanale Dipiù, Patrizia aveva spiegato che la crisi era iniziata prima della sua partecipazione a Pechino Express: “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando tra noi è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci”. I due ex sposi si sono divisi anche la cagnolina Perla. Dopo la separazione dal marito, Patrizia Rossetti ha ripreso in mano le redini della sua vita: “Non ho mai pensato che il matrimonio sia la tomba dell’amore, anzi, ma a un certo punto è mancata la sua voglia di andare avanti, di coltivare la nostra attrazione, la nostra passione, il nostro rapporto. Purtroppo, ora che non vive più con me, posso dire che non mi manca. Prima ero sempre in tensione, non ero più me stessa con lui in casa. Invece ora sto bene”.

Patrizia Rossetti sarebbe stata tradita dal marito Rudy Londoni. Il tradimento scoperto sarebbe stato il motivo della rottura. Ospite di una puntata di Mattino Cinque, Patrizia Rossetti ha rivelato un amaro retroscena. Pur non facendo il nome dell’ex coniuge, Patrizia Rossetti sembra aver alluso a lui quando ha parlato di un tradimento: “È successo recentemente. Io trovo stupido tradire perché anche se il sentimento o la passione finisce, mentire e raccontare quello che si prova è una mancanza di rispetto”.

Patrizia ha poi rivelato come ha scoperto il tradimento: “Io sono stata fidanzata, poi mi sono sposata. Sono successe delle piccole cose, c’era già stato un po’ di perdono da parte mia. Per un po’ è andata tutto bene, ma gli uomini alla fine si fanno scoprire, noi abbiamo sesto senso… si curano di più, poi io sono una toscanaccia sincera e ho chiesto tante volte. L’ho scoperto per questi atteggiamenti e alla fine lui ha confessato dopo che li ho beccati in macchina insieme mentre si baciavano. Ho aspettato che mio marito mi dicesse qualcosa ma non l’ha fatto”. Patrizia Rossetti è stata sposata solo con Rudy Londoni e pertanto è plausibile ipotizzare che la conduttrice lo abbia lasciato proprio dopo aver capito che l’uomo aveva altre frequentazioni.











