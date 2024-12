Grace Raccah, chi è la fidanzata di Rudy Zerbi di 22 anni più giovane: “Ricomincio a sentire le farfalle nello stomaco”

È uno dei coach storici di Amici dove insegna canto ma è famoso anche per essere un discografico e protagonista in altri programmi di Maria De Filippi, sarà ospite nella puntata di oggi, 8 dicembre 2024, di Verissimo ed oltre che della sua carriera si parlerà anche della sua vita privata. Chi è la fidanzata di Rudy Zerbi? Dopo mesi di silenzio solo nell’ottobre scorso il discografico è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma rivelano proprio nel talk di Silvia Toffanin: “Dopo quattro anni ricomincio a sentire le farfalle nello stomaco”.

Grace Raccah, questo è il suo nome, è l’attuale fidanzata di Rudy Zerbi. I due stanno insieme da circa due anni ma solo dopo parecchi mesi di relazione sono usciti allo scoperto. Estremamente riservata e lontana dal gossip, sono poche le informazioni sulla donna. Di lei si sa che è molto più giovane dell’insegnante di Amici e che è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, fondatore del brand maschile Dan John. Il primo a dare notizia di Rudy Zerbi insieme a Grace è stato il settimanale Chi, confermando che la prima uscita pubblica della coppia è stata in occasione del party di compleanno del regista di Uomini e Donne Stefano Carriero. I presenti all’evento riportato che Grace Raccah si riferiva a Rudy Zerbi come “Il mio tutto”.

Ex compagna ed ex moglie di Rudy Zerbi: chi sono Carlotta Miti, Maria Soledad Temporini e Carlotta Miti

Prima di conoscere Grace, Zerbi ha avuto una vita privata parecchio travagliata diventando padre di quattro figli da tre donne diverse. Molto giovane si è sposato con Simona dalla cui relazione sono nati i due figli più grandi Tommaso e Luca, salvo per separarsi. L’ex moglie di Zerbi non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. In seguito ha avuto una relazione con Carlotta Miti, da cui ha avuto il figlio Edoardo ma dopo circa dieci anni d’amore i due hanno deciso di prendere strade diverse. Ed infine con Maria Soledad Temporini che ha dato alla luce il suo quarto figlio: Leo. Adesso è felice accanto alla sua giovane fidanzata.