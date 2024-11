Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli a Amici 2024: l’ironia dei social

Ancora una volta tensione ad Amici 2024 tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, i due professori si sono punzecchiati dopo l’esibizione di Diego nel talent di Canale Cinque, con il professore che ha fatto della scaricabarile alla collega e che avrebbe giudicato troppo bassa la prestazione dell’allievo, mentre sui social sono spuntati i commenti dei telespettatori che non si sono risparmiati: “Rudy sei tu il vero scaricabarile del programma”, “Ormai Rudy Zerbi è diventato insopportabile, sembra Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle” le punture del web contro il professore tornato nel mirino.

Tensione che è poi proseguita tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, con la professoressa che ha dato dell’ubriaco al collega: “Rudy tu sei fuori di melone, hai il vino sotto il banco” ha tuonato la professoressa dopo che Zerbi ha valutato positiva la regola di una possibile eliminazione di un allievo dopo tre ultimi posti consecutivi.

Rudy Zerbi e la rivelazione di Diana Del Bufalo: “Mi piaceva”

Nei giorni scorsi, prima della puntata odierna di Amici 2024, Rudy Zerbi è stato protagonista a This is me, format condotto da Silvia Toffanin e che celebra i grandi talenti usciti da Amici nel corso degli anni.

E il professore ha avuto modo di riabbracciare Diana Del Bufalo, l’attrice ha confessato nel corso del programma: “Ogni volta che passava, mi sentivo tutta che tremavo, che mi vergognavo. Lui però era tanto più grande di me, che poi oggi i 50enni mi piacciono, ma perché ho 35 anni. Se mi piace ancora? Beh, è un bel signore ma sono impegnata” le parole dell’ex allieva del talent di Canale Cinque.

