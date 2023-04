Rudy Zerbi, chi è la nuova fidanzata?/ “L’amore sta crescendo, è una bella storia”

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo hanno parlato anche della loro vita sentimentale. La coreografa ha spiegato di non avere le farfalle nello stomaco, ma bruchi. “Come ho detto già, non cerco. Poi non si può dire tutto…”, ha dichiarato la Celentano provando a restare vaga. Ma sollecitata da Silvia Toffanin riguardo il fatto che cambi ogni settimana pettinatura, ha confermato: “C’è qualcosa di nuovo nella mia vita? È vero che si dice questa cosa”. Rudy Zerbi si è detto senza parole: “Sei riuscito a farle fare una mezza ammissione, che per lei è una totale verità”. Ma Alessandra Celentano si è rifiutata di fare il nome. “Quindi c’è qualcuno nella vita di Alessandra!”, ha esclamato Silvia Toffanin. Invece lei ha ribadito di non essere stata esplicita… Poi tocca a Rudy Zerbi che potrebbe avere una fidanzata…

Alessandra Celentano su Rudy Zerbi/ "Fidanzati? Siamo molto amici, quasi parenti..."

Chi è la fidanzata di Rudy Zerbi? Mistero sul nome…

Rudy Zerbi ha precisato di non essere fidanzato: “Le farfalle, nel frattempo, sono diventate degli albatros, è un amore che sta crescendo. Devo dire che sono proprio felice. Non sono fidanzato, ma sta crescendo una bella storia. Lei è contenta? Dovremmo chiederlo a lei”. Alessandra Celentano è rimasta vaga anche sull’amico: “Non mi racconta mai niente di questa cosa”. Rudy Zerbi ha aggiunto che sta attraversando un bel momento e che è molto romantico, ma anche che Alessandra Celentano non l’ha mai vista. “Ti faccio una promessa, Silvia: lo saprai tu prima di tutti gli altri”.

