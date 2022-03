Rudy Zerbi e Alessandra Celentano fidanzati/ Choc “Io e lei abbiamo avuto una storia”

Rudy Zerbi: “Io e lei abbiamo avuto una storia”

Nella puntata di “Verissimo” andata in onda poco fa Rudy Zerbi ha sconvolto i telespettatori con una clamorosa confessione. Nello studio con la collega Alessandro Celentano, il professore di Amici ha inizialmente fatto una rivelazione: “Pochi sanno che ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, siamo quasi mezzi parenti”. A quel punto Silvia Toffanin ha chiesto ad Alessandra Celentano come i due, nel dettaglio, si siano conosciuti. La maestra di danza classica ha spiegato che si sono incontrati tramite la prima moglie, ora ex, di Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha quindi lasciato tutti a bocca aperta aggiungendo: “E’ diventata ex perché io e lei abbiamo avuto una storia“. Davanti a scene di schock collettivo Alessandra Celentano ha provato smentire: “Per fortuna mia non è così”.

Alessandra Celentano: “Ci attaccano perchè…”

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno avuto una relazione? La maestra di ballo incalzata dalle domande di Silvia Toffanin ha provato a chiudere il rumor: “Sono anni che le prova tutte! Lui è un marpione”. Tuttavia, nessuno dei due ha chiarito fino in fondo cosa sia avvenuto nel momento in cui si sono conosciuti con il professore di Amici tornato single pochi mesi dopo. Nel corso della loro intervista a “Verissimo“, i due hanno rivelato di aiutarsi a vicenda contro gli attacchi dei colleghi nella trasmissione “Amici“: “Come al solito siamo noi due attaccati da tutti – ha detto Rudy Zerbi – ci dobbiamo difendere”. La maestra di ballo ha aggiunto: “Ci attaccano perché non facciamo i buonisti, diciamo e facciamo sempre la verità e quello che ci sentiamo di dire senza paura, anche il fatto di non aver paura di affrontare le sfide di “Amici” e della vita, forse questo è più difficile di fare sempre i buoni, sempre quelli papà chioccia, mamma chioccia, insomma anche basta tutti questi piagnistei”.

