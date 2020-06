Rudy Zerbi / Fine di un incubo: “Felicità è stare con i figli”

Rudy Zerbi ospite di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin in onda sabato 27 giugno 2020 nel pomeriggio di Canale 5. Il professore di Amici e giudice di Tu Si Que Vales si racconta in una lunga intervista tra passato, presente e futuro. Rudy Zerbi è reduce da una buonissima stagione televisiva, dove si è confermato uno dei personaggi più chiacchierati nei programmi di Mediaset. Tutto grazie alla sua parlantina, al suo essere schietto e alla sintonia con Maria De Filippi, con la quale ha dato vita a gag memorabili e simpatiche. Di quella sua simpatia ha bisogno il pubblico, dopo un periodo negativo legato alla quarantena e ad un coronavirus che purtroppo non si può definire sconfitto. Eppure Rudy Zerby non vede un’estate molto diversa dalle precedenti, come detto a Tv Sorrisi e Canzoni, almeno per quanto concerne la musica: “Non penso che cambierà molto dalle altre. Sentiremo in alcuni testi la voglia di tornare alla vita che facevamo prima del lockdown”.

Rudy Zerbi, la felicità dopo la quarantena

Rudy Zerbi gioisce nello scatto che lo ritrae abbracciato ai suoi quattro figli. Dopo il tremendo lockdown, causa coronavirus, il professore di Amici incanta i social network pubblicando una romantica fotografia in riva al mare con la sua famiglia. Nella foto c’è un Rudy Zerbi felice, riunito con tutti i suoi quattro figli, nati da tre relazioni diverse, dopo la distanza e l’isolamento per via della pandemia. Oggi, sabato 27 giugno 2020, rivediamo il simpatico giudice di Tu Si Que Vales a Verissimo – Le Storie, in un bel a tu per tu con la padrona di casa, Silvia Toffanin. Tra aneddoti e curiosità, anche il rapporto speciale tra Rudy Zerbi e i suoi figli, definiti dal prof di Amici come “la felicità”. E’ ciò che ha scritto nel breve ma significativo post pubblicato sui social nei giorni scorsi dopo aver rincontrati: “La felicità è stare finalmente con tutti i miei figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio”.



