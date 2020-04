Rudy Zerbi “Maria De Filippi mi ha salvato la vita”/ Avevo tre figli da mantenere e..

Rudy Zerbi ha svelato ai fan un particolare fino a questo momento sconosciuto. In una lunga intervista a TvMia racconta: “Maria De Filippi mi ha salvato la vita. Anni fa ero in difficoltà visto che avevo chiuso un contratto e avevo già tre figli. Con la proposta di entrare a far parte del suo programma mi ha dato la possibilità di vivere grazie alla passione per la mia famiglia oltre a darmi il modo di mantenere la mia famiglia”. È su queste basi che è iniziata l’avventura da professore di Amici oltre dieci anni fa e oggi Rudy oltre ad essere uno dei professori più temuti all’interno della scuola più famosa della televisione è anche speaker radiofonico e giudice di Tu sì que vales oltre che al centro di numerosi altri progetti. Tutto però iniziò grazie a Maria De Filippi pronta a puntare ciecamente sulle sue qualità.

Rudy Zerbi, il progetto futuro

Per Rudy Zerbi non c’è solo il mondo dello spettacolo, ma molte altre sue passioni gli hanno permesso nel tempo di diventare un personaggio pieno di curiosità. A TvMia ha svelato alcuni dei suoi sogni: “Mi piacerebbe aprire una gelateria e gestirla. Io amo i gelati, sono davvero la mia grande passione“. Riflette poi sulla sua condizione di uomo: “Sono con i piedi piantati a terra, tutto ciò che ho ottenuto me lo sono sempre guadagnato con grande fatica“. Di certo però c’è una persona che Rudy non potrà mai smettere di ringraziare: “A Maria De Filippi devo molto, ha creduto in me e questo non lo dimenticherò mai”. Sicuramente grazie a lei è iniziata la sua ascesa, ma questo solo per il talento della conduttrice nello scovare il talento di colleghi e nel metterlo in mostra.



