Rudy Zerbi “Sess* aereo a Tu si que vales”/ L’esibizione hot lo lascia a bocca aperta

La prima puntata di Tu sì que vales parte con un’esibizione molto sensuale di due concorrenti, il Duo Rokashkovs, che volteggia in modo pericoloso e al contempo mette in scena un rapporto tra due persone che si amano. Scopriamo, infatti, che i due sono una coppia, marito e moglie di 27 e 51 anni. Il più stupito di fronte all’esibizione è però Rudy Zerbi, che commenta prima sottovoce con Maria De Filippi, poi di fronte a tutti, l’idea che ha avuto della performance: “C’era proprio sesso, c’era del sesso aereo, un vero e proprio rapporto sessuale aereo”.

Rudy Zerbi/ “Amici? Aspetto di essere riconfermato. Intanto mi godo i figli"

Rudy Zerbi e il “sesso aereo” a Tu si que vales: l’esibizione diventa hot!

Gerry Scotti però lo bacchetta: “Tu vedi del sesso ovunque!”, e Maria incalza “E non ti dico cosa ha detto durante tutta l’esibizione!” Gerry, allora, lo prende un po’ in giro e allude: “Ma io sento dei cigolii nella sua camere”. Rudy, però, non ci sta e fa notare loro che i due concorrenti “annuiscono, quindi confermano ciò che sto dicendo. Io non capisco perché vogliamo nascondere una parte dell’esibizione.” Alla fine non manca una risata generale a chiudere il siparietto.

LEGGI ANCHE:

RUDY ZERBI/ "Ho cose che mi fanno soffrire e non dormire la notte ma..."Maria Soledad Temporini, ex Rudy Zerbi/ Il coach di Amici commenta la separazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA