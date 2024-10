Ruffano (Lecce): una 12enne sarebbe stata vittima di uno stupro di gruppo e la vicenda che sconvolge il Salento vedrebbe indagati tre minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Sul caso, riporta Ansa, è aperta un’indagine coordinata dalla Procura per i minori del capoluogo pugliese.

La presunta violenza sessuale si sarebbe consumata nella serata di venerdì scorso dopo che la minore era stata attirata in trappola, condotta con l’inganno in un’area buia ed appartata della città per essere abusata. A proporle l’appuntamento sarebbe stato un 16enne che la presunta vittima conoscerebbe.

Le indagini sul presunto stupro di gruppo ai danni di una 12enne a Ruffano

Stando alla ricostruzione finora emersa sul presunto stupro di gruppo denunciato a Ruffano, riportata dal Corriere del Mezzogiorno, la 12enne sarebbe stata ingannata dal minorenne suo conoscente e, una volta giunta nel luogo dell’appuntamento, vi avrebbe trovato gli altri due giovanissimi ritenuti presunti esecutori materiali della violenza sessuale.

La ragazzina sarebbe stata violentata e le sarebbe stato anche sottratto il portafoglio. Ora i tre ragazzi sarebbero indagati per violenza sessuale aggravata e uno di loro sarebbe già noto alle forze dell’ordine per dei precedenti. Il più grande, che ha 16 anni, non avrebbe agito materialmente ma avrebbe assistito agli abusi senza intervenire. L’allarme sarebbe scattato dopo il ritorno della 12enne a casa, quando la minore avrebbe raccontato tutto al padre e il suo racconto avrebbe dato impulso alla denuncia.