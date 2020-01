Rugani via dalla Juventus?/ Calciomercato news, si raffredda la pista Arsenal

Il futuro di Daniele Rugani è ancora tutto da scrivere. Di certo alla Juventus ha perso posizioni nelle gerarchie difensive di Maurizio Sarri e di conseguenza è ipotizzabile che Rugani possa andare via dalla Juventus, magari già a gennaio. Abbiamo evidenziato, parlando di Merih Demiral, che il turco è ormai la prima alternativa ai due titolari Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, mentre Rugani è la quarta scelta, che diventerà la quinta quando Giorgio Chiellini rientrerà dall’infortunio. Ecco dunque che dovrebbe essere proprio l’ex Empoli il difensore maggiormente indiziato a lasciare la Juventus a metà stagione: i numeri stagionali parlano chiaro, ci sono infatti appena tre presenze per Rugani, anche se due di queste sono state in Champions League, a Mosca e Leverkusen (quest’ultima a qualificazione e primo posto già sicuri), mentre in campionato Daniele ha giocato solo contro il Genoa. Ecco perché l’ipotesi Arsenal sembrava di grande fascino per Daniele Rugani.

RUGANI VIA DALLA JUVENTUS? SI RAFFREDDA L’INTERESSE DELL’ARSENAL

Rugani via dalla Juventus con destinazione Arsenal è una ipotesi che farebbe naturalmente tutti felici. Il problema tuttavia è che la pista legata ai Gunners sembra essersi decisamente raffreddata, perché la prima scelta dell’Arsenal per rinforzare la propria difesa è il tedesco Jerome Boateng, che è in uscita dal Bayern Monaco e che la società tedesca valuta 13 milioni di euro. Sicuramente lo status a livello internazionale di Boateng è migliore di quello di Rugani, che di conseguenza è diventato la seconda scelta per la società londinese, la quale tornerà a farsi viva solo se qualcosa andrà storto per il tedesco. Probabilmente dunque si dovrà cercare un’altra destinazione, ammesso che Rugani vada davvero via dalla Juventus.

